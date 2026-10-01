El vicepresidente de Donald Trump visitará la Argentina antes de fin de año

El vicepresidente de los Estados Unidos J.D. Vance planea visitar la Argentina antes de fin de año, según pudo confirmar Clarín de fuentes oficiales. La visita aun no tiene la fecha exacta cerrada ni agenda oficial, pero podría ser en noviembre.

Los preparativos ya están en marcha. Según contaron fuentes al tanto de la visita ya hubo una avanzada para determinar cómo sería el viaje. Si llega Vance será la visita de más alto nivel de toda la serie de ministros del gobierno de Donald Trump que vino al país en estos casi tres años de gobierno de Javier Milei, un estrecho aliado de Washington hoy.

En Estados Unidos habrá elecciones legislativas el 3 de noviembre. Y el Papa León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11. Las elecciones en EE.UU. definirán cómo quedará fortalecido o debilitado el gobierno de Trump, con muchas dificultades por la marcha de la economía y la suba de precios en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

Hasta el momento, los acreditados en Washington habían deslizado la posiblidad de una visita del número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, que es Cristopher Landau. Pero eso tampoco estaba confirmado.

La administración republicana tiene entre sus objetivos, y lo está pidiendo, que el Congreso argentino ratifique el acuerdo comercial bilateral que firmaron los dos gobiernos en febrero de este año. Pero trascendió que la cancillería libertaria ya le comunicó a Washington las dificultades que enfrentarán con la oposición y los aliados para ratificarlo. En ese sentido ni siquiera enviaron el texto del documento al cuerpo legislativo.

Milei viajará a Washington la semana próxima para apoyar la campaña de Trump y los republicanos en las legislativas de noviembre. Hablará en un encuentro de la Hispanic Herigate.

Vance es de los funcionarios que menos contacto tuvo con los argentinos , estuvo presente igual en la bilateral de Milei y Trump del año pasado.

Vance es una de las figuras más destacadas y un fiel aliado del movimiento conservador MAGA (Make America Great Again), que Milei suele festejar. Y es uno de los posibles candidatos a suceder a Trump en la presidencia.

El último vicepresidente de los Estados Unidos que vino a la Argentina fue Mike Pence, en 2017, cuando gobernaba el país Mauricio Macri.

Fuente: Clarín