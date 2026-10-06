Un hombre de 77 años murió al ser atropellado por un camión

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Un hombre de 77 años murió luego de ser atropellado por un camión en la localidad bonaerense de Moreno. El conductor del vehículo quedó detenido e imputado por homicidio culposo agravado, luego de que un primer análisis toxicológico diera positivo.

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 11.15, en la esquina de Joly y Dr. Vera, frente a la plaza Mariano Moreno.

La víctima fue identificada como Salvador Novello, de nacionalidad italiana. Caminaba en dirección a la Catedral cuando fue embestido por un camión Mercedes-Benz 710 blanco.

Según las imágenes de una cámara de seguridad, segundos antes del impacto había pasado por el lugar una camioneta de la Secretaría de Tránsito, cuyos agentes frenaron para multar al conductor del camión porque se encontraba mal estacionado. El hombre estaba acompañado por otros dos trabajadores que realizaban una descarga de mercadería.

Tras el impacto, Novello terminó dentro de un comercio que se encuentra desocupado desde hace tiempo. La violencia del choque también puso en riesgo a dos personas que se encontraban cerca del lugar, aunque lograron evitar ser alcanzadas por el vehículo.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación, quienes asistieron al conductor, que se encontraba descompensado. Luego, dos ambulancias del SAME trasladaron a Novello al Hospital Provincial Mariano y al chofer al hospital Luciano de la Vega.

Pese a la asistencia médica, Novello murió como consecuencia de las múltiples heridas sufridas en el impacto.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, encabezada por la fiscal Carina Saucedo. La Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en el lugar.

El conductor fue identificado como Mariano Toro Álvarez, de 33 años. Según una fuente vinculada a la investigación, el primer análisis toxicológico dio positivo, aunque todavía no se determinó qué sustancia habría consumido. El resultado deberá ser confirmado por un laboratorio forense.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por encontrarse el autor bajo los efectos de estupefacientes”.

Mientras avanza la investigación y se esperan los resultados definitivos de las pericias, Toro Álvarez permanecerá detenido.