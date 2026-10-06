El juicio a Pity Álvarez continuará: para los peritos, comprende “el sentido y el alcance del proceso”

"Algunas cosas hoy me salieron al revés" , dice la canción "El Rey" de Intoxicados, escrita por Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54). Este martes se confirmó que el músico está en condiciones de continuar siendo juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) , por lo que este viernes 9 de octubre se reanudará el debate en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29.

Así lo determinaron peritos del Cuerpo Médico Forense, que establecieron que posee "las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación en el proceso se encontraron compensadas".

Un informe de 28 páginas -firmado en disidencia por su defensa y al que tuvo acceso Clarín - determinó que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados deberá continuar el debate que lleva adelante el Tribunal N° 29 porteño.

El informe resumió que " no se advierten, al momento de la presente valoración, indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de entidad tal que determine una incapacidad para comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente las facultades que le corresponden en el mismo desde el punto de vista pericial forense".

La pericia estuvo a cargo de los peritos Mariano Marquevich (psicólogo) y Fernando Troncoso (psiquiatra), integrantes del Cuerpo Médico Forense (CMF). Por parte de la defensa participaron los médicos legistas Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Según el informe oficial, Álvarez fue entrevistado en la sede del CMF alrededor de una hora y diez minutos donde se lo observó " vigil, tranquilo, con actitud de colaboración fluctuante volviéndose más activa con el trascurso de la entrevista ".

" No desplegó alteraciones sensoperceptivas (delirios y/o alucinaciones) en la actualidad ", indicaron.

El informe añadió que Álvarez tuvo una participación, por momentos, " limitada y fluctuante ", pero los peritos afirmaron que " no es un impedimento procesal " para continuar con el debate.

La pericia tuvo en cuenta las recientes apariciones de "Pity" en distintas notas realizadas desde que está en desarrollo del juicio, cuya última audiencia (la número 12) se realizó el miércoles 30 de septiembre.

Esta medida por solicitada por el fiscal general Sandro Abraldes ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, a cargo del tribunal.

Una de estas entrevistas fue la que le concedió el 29 de septiembre, mientras estaba internado en el Hospital Tornú, a la vedette y conductora Moria Casán , en su programa " La mañana con Moria" , que emite Canal 13 .

El CMF destacó las conclusiones que arribaron en el informe realizado el 12 de febrero de este año, cuando se definió que Álvarez estaba en condiciones de iniciar el juicio por el homicidio de Díaz.

Por último, los peritos oficiales indicaron que en caso de que se disponga la continuidad de la internación de Álvarez (se encuentra en la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar ), que el tribunal " disponga de medidas que estime necesarias para promover la adecuada contención y supervisión del imputado durante su eventual participación remota en las audiencias".

El informe finaliza con una serie de puntos escritos a mano y que llevan las firmas de los peritos Herrera Milano y Gallego, quienes fueron propuestos por los abogados defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños .

El primer punto hace referencia que el informe indica que Álvarez estaba vigil pero no lúcido, "lo cual no es convocante con un juicio normal ", destacaron los peritos.

Luego afirmaron que el músico " se encuentra con funciones cognitivas deficitarias " y resaltaron en un tercer punto que " se mantiene indicación de internación involuntaria, para él y para terceros".

Desde la defensa de Álvarez señalaron a Clarín estar “absolutamente en desacuerdo” con las conclusiones del informe realizado a su cliente.

Señalaron que existió una “violación al artículo 262 del Condigo Procesal Penal, ya que no esperaron a los peritos propuestos por ellos al momento de la deliberación" y consideran que ya tenían armado el informe.

“Nos llama la atención que en tan poco tiempo hagan dictamen y que No se tenga en cuenta prueba documental médica que propone la defensa y si una nota hecha por Moría Casan que pidió el fiscal”, indicaron Queijeiro y Baños.

Asimismo, adelantaron que en la próxima audiencia presentarán una serie de denuncias a distintos organismos de salud y presentaciones en distintos fueros, como el federal, por posibles comisiones de delitos de acción pública, y nuevos pedidos de nulidades.

En la madrugada del 12 de julio de 2018, Álvarez Congiú discutió con Díaz y le gatilló cuatro veces. Ambos se conocían del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde la víctima volvía a ver a su hija mayor.

Según la acusación, esa discusión fue porque "El Gringo” le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, pero este sacó una pistola calibre .25 y le disparó en la cara a la víctima. Luego lo remató de otros tres impactos.

Mientras Díaz quedó tirado -muerto- en uno de los pasillos frente a la torre 12, Álvarez Congiú escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo. Antes de terminar en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía, el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.

El músico estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, donde se presentó con su abogado Sebastián Queijeiro.

" Lo maté porque era él o yo . Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, le dijo a la prensa, antes de quedar detenido.

“Lo maté porque era entre él y yo”, dijo el músico Cristian "Pity" Álvarez antes de entregarse en la comisaría 52 por el asesinato de un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano.

El artista pasó casi tres años detenido en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza, luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y después con tratamiento ambulatorio, hasta que le dieron el alta y terminó en libertad.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín