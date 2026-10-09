Un hombre de 68 años lleva más de un año internado pese a recibir el alta: No tiene quién lo cuide

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José Esteves da Silva, de 68 años, permanece internado en el Hospital Regional de Planaltina, en el Distrito Federal de Brasil, desde julio de 2025. Aunque recibió el alta médica hace un año, no puede abandonar el centro de salud porque necesita cuidados permanentes y no tiene un lugar adecuado al que ir.

El hombre tiene ambas piernas amputadas y perdió la movilidad de uno de sus brazos. Su situación salió a la luz cuando una agente sanitaria lo encontró solo en una precaria vivienda ubicada en el barrio de Buritis, en Planaltina, sin condiciones adecuadas de higiene, alimentación ni asistencia familiar.

Según consta en la investigación policial, José vivía en una construcción de una sola habitación, donde tenía una cama, un televisor y un balde para hacer sus necesidades.

“Él ya no quiere permanecer en el hospital, no es su voluntad”, explicó João Darcs, el abogado que lo representa. También señaló que el hombre extraña tener su propio espacio y poder llevar una vida fuera del ámbito hospitalario.

Su hijo fue denunciado por presuntos malos tratos

La investigación apunta a Carlos Pereira da Silva, de 42 años, hijo del hombre, como sospechoso de haberlo sometido a malos tratos y abandono. El caso fue remitido al Ministerio Público, que presentó una denuncia penal contra él el mes pasado.

Según el organismo, el acusado habría sometido a su padre a condiciones degradantes y le habría negado los cuidados necesarios para preservar su salud y su integridad física y psicológica.

Además, los investigadores sostienen que el hijo habría retenido la tarjeta bancaria con la que José cobraba la Prestación de Beneficio Continuado (BPC-LOAS), una ayuda social destinada a personas que cumplen determinados requisitos, y retirado el dinero. El hombre también declaró ante la Policía que su hijo se había llevado sus documentos personales.

Consultado por TV Globo, Carlos manifestó que no tiene posibilidades de trasladarse todos los días hasta la vivienda de su padre ni de pagar a una persona que lo cuide. También aseguró que había intentado conseguirle una plaza en un hogar estatal, pero que no obtuvo respuesta.

El Ministerio Público solicitó una indemnización de 10.000 reales brasileños por los daños ocasionados. Según el abogado de José, la Justicia aceptó la denuncia y el caso avanzó hacia un proceso penal.

Mientras se resuelve su situación, el hombre continúa internado, sin una alternativa de alojamiento y asistencia que le permita dejar el hospital.

Cómo denunciar el abandono y los malos tratos contra personas mayores

En Brasil, los casos de abandono o malos tratos contra personas mayores pueden denunciarse de manera gratuita y anónima a través del Disque 100, disponible las 24 horas.

También se pueden realizar denuncias ante la Delegación Especial de Represión de Delitos contra las Personas Mayores (DECRIM) o la Defensoría del Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT), a través del teléfono 0800 644 9500 o de su formulario electrónico.