Un camionero de 27 años murió atropellado por un tractor en una finca

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Un camionero de 27 años murió este lunes por la mañana tras ser atropellado por un tractor que arrastraba dos autovuelcos en una finca ubicada sobre la Ruta Provincial 331, en la localidad de Los Agudos, al este de Aguilares, Tucumán. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

La víctima fue identificada como Saúl Fernando Salvatierra, quien falleció en el lugar a causa de las lesiones sufridas. El accidente ocurrió alrededor de las 6.10 en la Finca Los Agudos, situada a unos 18 kilómetros de la rotonda de Aguilares.

Según las primeras averiguaciones policiales, el joven había descendido de un camión que permanecía estacionado dentro del establecimiento rural cuando fue embestido por un tractor conducido por un hombre de 62 años. La maquinaria agrícola llevaba dos autovuelcos remolcados y, por motivos que todavía se investigan, el conductor no logró evitar el impacto.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría de Monteagudo acudieron al lugar y preservaron la zona para facilitar las tareas periciales.

La Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción intervino en la causa y ordenó el secuestro del tractor y del camión involucrados, además de pericias técnicas para reconstruir la mecánica del accidente.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el atropellamiento y determinar si existieron responsabilidades. Tras el reconocimiento médico legal, la Justicia autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares.

La causa continúa en etapa de investigación, a la espera de los resultados de las pericias.