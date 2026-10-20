El momento de la detención del delegado gremial que derivó en el paro total de subtes

La detención de gremialistas de Metrodelegados derivó este martes en un paro total de todas las líneas de subte y premetro de la ciudad de Buenos Aires. El momento quedó registrado en un video, en el que se escuchan gritos y se ven forcejeos con agentes de la Policía de la Ciudad.

Según pudo saber LA NACION , Personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad detuvo a tres gremialistas del sindicato Metrodelegados que realizaban una medida de fuerza en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias.

La medida de fuerza se originó cuando un empleado de Emova , la empresa concesionaria de la red de subtes, fue suspendido. En ese marco, el dirigente Sebastián Carrizo dispuso la apertura de los molinetes para que los usuarios pasen sin abonar el boleto.

Las detenciones se produjeron por disposición de la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla , ante la consulta policial, agregaron fuentes policiales a este diario, ya que en junio el servicio de subtes fue declarado esencial por la administración porteña, a cargo de Jorge Macri .

Cuando se lo estaba por detener a Carrizo, intervinieron dos delegados, Claudio Dellecarbonara, uno de los jefes del gremio, y Facundo Heredia , quienes “entorpecieron la labor policial descendiendo con el imputado a la zona de andenes”. Se los detuvo a ambos y fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita.

El tercer detenido es el dirigente Néstor Segovia , señalado por agredir a la Policía.

Además, se dispuso la aprehensión de otro delegado que se encontraba atrincherado en una oficina.

“Nos declaramos en estado de alerta , exigimos el cese inmediato de este accionar y advertimos que, de persistir esta situación, la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz”, expresó el gremio para anunciar el paro en todas las líneas. En la misma línea, desde la organización gremial denunciaron la “presencia de empresas tercerizadas realizando tareas que son propias de nuestros compañeros de mantenimiento”, lo que habría desatado el conflicto.

Jorge Tano Pisani , delegado del gremio, señaló: “Estábamos realizando una apertura de molinetes en la cabecera de la Línea B, en Rosas, por las suspensiones que no corresponden y vino la Policía y empezó a quererse llevar a compañeros”.

En diálogo con AM 530, sumó: “Quieren escarmentar. Parece una competencia entre Jorge Macri y [el presidente Javier] Milei para ver cuál es más malito”, agregó el delegado.

“El paro va a ser total hasta que liberen a los compañeros. Cuando los liberen, vamos a habilitar las líneas”, advirtió.

Fuente: La Nación