Un camión chocó contra un colectivo detenido y una camioneta en Ruta 9

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Un choque múltiple entre un camión, un colectivo y una camioneta de asistencia provocó importantes demoras durante la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana, provincia de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, el conductor del camión sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al hospital local.

El siniestro ocurrió cerca de las 3.30, en el kilómetro 77. Según se informó, el colectivo había detenido su marcha por un desperfecto mecánico y no había podido llegar hasta una banquina segura. Una camioneta de la misma empresa se acercó para asistirlo y un auxiliar trabajaba detrás del ómnibus cuando se produjo el choque.

Por causas que se investigan, el camión impactó contra ambos vehículos. La camioneta de asistencia quedó compactada entre el guardarraíl y el camión, cuya cabina también sufrió importantes daños.

Los pasajeros del colectivo no resultaron heridos. Otra unidad de la empresa llegó al lugar para trasladarlos y permitir que continuaran el viaje.

Además, se registró una importante pérdida de combustible cerca de los vehículos siniestrados, mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y remoción.

El tránsito quedó restringido a dos carriles, el central y el rápido, mientras personal de seguridad vial señalizaba la zona. La presencia de los vehículos dañados y la circulación intensa durante la mañana generaron demoras, que podían agravarse por la proximidad del fin de semana largo.