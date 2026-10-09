Motochorros golpearon a un trabajador en La Plata y se llevaron $30 millones destinados al pago de salarios

Un empleado administrativo fue víctima de un asalto en el que le robaron cerca de $30 millones destinados al pago de salarios en La Plata . Dos hombres que circulaban en moto lo interceptaron el miércoles al mediodía en la esquina de 31 y 527, lo golpearon y huyeron con una caja que contenía el efectivo.

La víctima era trabajadora de Imperio, empresa que está ubicada en la calle 32, entre las calles 19 y 20. El dinero estaba destinado a pagar los haberes del personal encargado de las tareas de carga y descarga , así como de los operarios que se dedican a fabricar aberturas de aluminio .

Según informó 0221 , el empleado había llegado hasta ese cruce con el objetivo de continuar el traslado de los fondos. Fue en ese momento cuando los dos delincuentes lo sorprendieron : se desplazaban en una motocicleta y concretaron el ataque en apenas unos segundos.

De acuerdo con los primeros datos del caso, uno de los hombres habría usado la culata de un arma para agredir al administrativo. Luego le quitó la caja en la que llevaba el dinero y volvió a subir a la moto, donde lo esperaba su cómplice.

Los atacantes escaparon con el dinero antes de que pudieran ser identificados. Hasta el último reporte sobre el hecho, no se habían informado detenciones ni se conocía el rumbo que tomaron después del robo.

La principal objetivo de la investigación apunta a determinar cómo los autores supieron que el trabajador trasladaba dinero . El monto sustraído estaba vinculado al pago de salarios de distintos sectores de la firma. Analizan si existió un seguimiento previo o si los responsables contaban con datos sobre el horario, el trayecto o el destino de los fondos.

El caso quedó bajo investigación policial y judicial. Las actuaciones continúan para identificar a los responsables del robo y de esa manera, determinar las circunstancias en las que se produjo el asalto.

Otro hecho de inseguridad tuvo como escenario a City Bell , donde delincuentes ingresaron a La Boutique Whiskería, situada sobre Cantilo entre 13 B y 13 C, y se llevaron seis botellas de whisky Jack Daniel’s . El comercio ya había sido blanco de otros tres robos en los últimos meses.

El episodio fue advertido por los responsables del local, que no tenían personas identificadas como autoras del ingreso. Las cámaras de seguridad registraron la presencia de dos jóvenes que circulaban en bicicleta en las inmediaciones del negocio, aunque las imágenes no permitieron reconocer sus rostros debido al ángulo de filmación.

Los propietarios consideran a esos dos jóvenes como los principales sospechosos , pero esa sospecha forma parte de las primeras averiguaciones y no se informó sobre detenidos. La investigación deberá determinar si las personas registradas por las cámaras estuvieron involucradas en el robo y cómo accedieron al comercio.

El dueño del local explicó que cada noche retira las botellas que exhibe en las vidrieras como medida preventiva. Sin embargo, indicó que esta vez los autores alcanzaron otras unidades que estaban ubicadas a mayor distancia del frente.

El comerciante señaló que el robo vuelve a poner en discusión las precauciones que el negocio adoptó ante los ataques anteriores. La modalidad y el botín de este hecho serán parte de los elementos que se analicen para establecer si existe algún vínculo con los episodios previos.

El nuevo episodio se suma a los robos que La Boutique Whiskería había denunciado en mayo de 2025 , febrero de 2026 y junio de este año . Las autoridades continúan con las actuaciones para identificar a los autores y esclarecer el hecho.

Fuente: Infobae