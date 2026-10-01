Tucumán: se enojó cuando lo detuvieron en un control y prendió fuego su moto frente a la Policía

Un joven de 27 años incendió su propia moto en plena vía pública durante un control policial de rutina en el centro de San Miguel de Tucumán. El conductor fue detenido y la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

El operativo lo realizaba personal del I° Distrito Urbano de la Policía de Tucumán, que desplegaba tareas de control preventivo y de seguridad en la zona céntrica.

Según se informó, los efectivos interceptaron al motociclista y le pidieron la documentación. Ante la intervención, el conductor reaccionó de manera agresiva.

Lo que siguió convirtió un procedimiento habitual en un episodio de mayor gravedad. En plena intervención, y frente a los agentes, el hombre incendió su propia moto en la calle.

El incendio se produjo en una zona de intenso tránsito peatonal y vehicular, con comerciantes y peatones en las inmediaciones. “La situación de riesgo para terceros fue inmediata” , consignó la propia fuerza policial.

Los efectivos controlaron la escena y procedieron a la detención del joven, que fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. La moto quedó en el lugar para que personal de Criminalística realice las pericias técnicas.

Imágenes del episodio, que circularon este miércoles, muestran cómo el fuego tomó el vehículo mientras se desarrollaba el procedimiento en Barrio Sur.

La causa fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. El fiscal Rivadeneira dispuso las medidas judiciales que corresponden.

Fuente: TN