Tres supermercados buscan empleados en la Argentina: cómo postularse

Las principales cadenas de supermercados del país mantienen abiertas distintas búsquedas laborales para cubrir puestos administrativos, comerciales, operativos y de logística en varias localidades de la Argentina. Entre las empresas que ofrecen oportunidades se encuentran Carrefour, Cencosud —que agrupa a Jumbo, Disco, Vea y Makro— y Supermayorista Vital.

Las vacantes incluyen opciones para perfiles con experiencia en áreas específicas y puestos vinculados con la atención al público , las ventas , la reposición de mercadería y el manejo de alimentos . Las propuestas se distribuyen entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas provincias, con modalidades presenciales e híbridas según el cargo.

Fuente: TN