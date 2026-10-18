Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda en una ruta

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Tres jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos luego de ser atropellados por una camioneta mientras cambiaban una rueda pinchada al costado de la Ruta Provincial 65, en el departamento de San Jerónimo, Santa Fe.

El accidente ocurrió el sábado por la noche, en un tramo que conecta las localidades de Monje y Díaz. Las cinco personas viajaban en un Renault 9 cuando un neumático pinchado los obligó a detenerse. Tras descender del vehículo, una Ford Ranger que circulaba por la misma ruta los embistió junto al automóvil estacionado.

Las tres víctimas fatales fueron identificadas como Franco Colman, de 26 años, Agustín Colman, de 29, ambos hermanos oriundos de Estación Díaz, y Luis Suárez, vecino de Barrancas. Los tres fallecieron en el lugar.

Los otros dos jóvenes sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital SAMCo de San Genaro. Según la información disponible, uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. El conductor de la camioneta también recibió asistencia médica por las heridas sufridas en el choque.

Investigación y pericias

Tras el siniestro, acudieron efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones. También intervino un médico criminalístico para realizar las pericias correspondientes.

La Justicia busca establecer cómo se produjo el impacto y determinar las circunstancias en las que la camioneta atropelló a los jóvenes y chocó contra el Renault 9.

Según informó Aire de Santa Fe, el conductor de la Ford Ranger fue imputado en la causa. Entre los aspectos que se investigan se encuentra la posible circulación a exceso de velocidad al momento del accidente.