Le vaciaron la cuenta en dólares tras una estafa por redes sociales y recibirá $5 millones de indemnización

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La Justicia ordenó al Banco Provincia indemnizar con $5 millones a una mujer de La Plata que sufrió una estafa virtual después de realizar un reclamo por facturación en redes sociales. La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial rechazó la apelación de la entidad y confirmó la condena al considerar que sus mecanismos de seguridad no fueron suficientes para prevenir el fraude.

La indemnización comprende $3 millones por daño moral y $2 millones por daño punitivo. Los jueces tuvieron en cuenta la pérdida de los ahorros, el tiempo que la víctima debió dedicar a reclamar la devolución del dinero y las deficiencias detectadas en los controles bancarios.

Cómo ocurrió la estafa virtual

El episodio ocurrió el 9 de noviembre de 2022, cuando la mujer intentó solucionar un problema de facturación con una empresa telefónica. A través de WhatsApp, fue derivada a un supuesto canal de atención en Twitter, donde delincuentes le indicaron que debía activar el débito automático mediante el token de seguridad de su cuenta bancaria.

Convencida de que estaba realizando un trámite legítimo, proporcionó sus credenciales de home banking y los códigos de seguridad en dos oportunidades.

Con esos datos, los estafadores vendieron los dólares que tenía ahorrados y transfirieron el dinero a cuentas de terceros por un monto de $278.500.

La víctima advirtió los movimientos y llamó al banco a las 10.15, apenas ocho minutos después de que comenzaran las operaciones. Sin embargo, no logró evitar el fraude y debió recurrir a la Justicia para reclamar la restitución de los fondos.

Las irregularidades que detectó la investigación

Durante el proceso judicial, una pericia informática determinó que las transacciones se realizaron en menos de 15 minutos desde una dirección IP localizada en Córdoba. El dinero fue enviado a cuentas de personas de esa provincia que no registraban operaciones previas con la clienta.

El informe también detectó movimientos sucesivos sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos que permitieran frenar las transferencias sospechosas.

Por qué condenaron al banco

Los camaristas consideraron que la entrega de claves bajo engaño no liberaba automáticamente al Banco Provincia de su responsabilidad. Señalaron que la entidad debía contar con herramientas capaces de identificar operaciones inusuales y activar medidas para prevenir el fraude.

También valoraron que la mujer denunció rápidamente lo ocurrido y que el banco rechazó su reclamo sin brindar explicaciones suficientes. Según el análisis judicial, una respuesta preventiva podría haber impedido o demorado las transferencias posteriores.

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de abril de 2026, y dispuso que las costas de la apelación fueran pagadas por la entidad bancaria. De esta manera, ratificó la indemnización total de $5 millones para la víctima.