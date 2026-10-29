Tras los resultados de la autopsia de Nancy Godoy, habló el abogado de la familia de la víctima: “Fue absoluto salvajismo”

El abogado que representa al marido y a los hijos de Nancy Godoy , la docente asesinada en Corrientes, se refirió a los resultados preliminares de la autopsia y calificó el crimen como un acto de “absoluto salvajismo” .

Además, el letrado pidió investigar un posible abuso sexual y destacó la importancia de los estudios complementarios para esclarecer lo ocurrido.

Gustavo Briend habló con la prensa luego de reunirse con la fiscalía, que informó a los familiares los primeros resultados del examen forense. “Para que el equipo médico diga que en los años que tienen nunca tuvieron un hecho como este, imagínense lo que nos han contado. Fue un acto de absoluto salvajismo”, expresó.

En ese sentido, el abogado destacó que durante los procedimientos se extrajo material genético que será analizado para intentar avanzar en la investigación: “Por suerte se extrajeron muestras que, con los estudios complementarios, nos van a ayudar a esclarecer este crimen atroz”.

También señaló que todavía quedan cuestiones por determinar, entre ellas la causa exacta de muerte. “ Hay que investigar un posible abuso ”, agregó en diálogo con la prensa, en la puerta del Juzgado de Esquina, donde se concentraban familiares de Godoy, vecinos y amigos.

Los resultados preliminares indicaron que la docente rural de 52 años sufrió “una muerte extremadamente violenta” , producto de múltiples lesiones punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello, las piernas y la panza. Algunas de esas heridas presentaban signos de haberse producido cuando todavía estaba con vida.

Además, el informe señaló que los restos presentaban desmembramientos y signos de defensa . La multiplicidad de lesiones también permitió inferir que habrían sido utilizadas varias armas .

Por otra parte, el decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, explicó que el estado de los restos dificultó determinar si la mujer había sido víctima de una agresión sexual.

Para avanzar con los peritajes, se realizarán estudios complementarios en Córdoba, que podrían aportar mayor precisión sobre el momento de la muerte. También se analizará el material genético encontrado en el cuerpo en el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la UNNE, en Corrientes.

Por el femicidio hay cinco personas detenidas . El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como presunto autor del crimen.

También están imputados por encubrimiento los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, acusado de falso testimonio.

Fuente: TN