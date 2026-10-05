Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, el riesgo país perforó los 600 y rebotan las acciones argentinas en el mercado local y el exterior

El triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil tuvo un impacto positivo en el mercado financiero brasileño, que también genera un efecto sobre las variables argentinas. En la primera rueda de la semana, cae más de 50 puntos el riesgo país, rebotan las acciones de algunas empresas y mejora el valor de los bonos, en un escenario de estabilidad en el mercado cambiario.

Las pantallas del mercado financiero en la primera jornada tras la victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que definirá la presidencia con Lula Da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, muestran que el riesgo país argentino cae 56 puntos (8,6%) y se ubica en 599 unidades.

Este indicador elaborado por el banco JP Morgan, que refleja el diferencial de riesgo entre la deuda de un determinado país y los bonos estadounidenses -considerados los activos libres de riesgo-, vuelve a perforar los 600, luego de cerrar la semana pasada en 655 puntos básicos.

El movimiento se da como consecuencia de una ligera recuperación en en la cotización de los bonos argentinos, que interrumpen una serie de jornadas en terreno negativo. Se destacan los Globales, con mejoras de entre 0,4% (GD30) y 1,8% (GD35).

Entre las acciones, las más destacadas son las del sector financiero y las energéticas. Las principales subas de la jornada se encuentran en TGS (6%), Banco Supervielle (5,8%), BBVA (5,6%), Central Puerto (5,3%), Banco Macro (5,2%), Telecom Argentina (5,2%) y Grupo Financiero Galicia (5,1%).

El mismo movimiento se refleja entre las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, que acompañan el clima de optimismo en el sector financiero local. El desempeño más destacado es el de Mercado Libre, empresa nacida en Argentina pero que concentra más de la mitad de su negocio en Brasil , con un rebote del 9,6% en el valor de sus acciones.

También se destacan BBVA (7,6%), Banco Supervielle (7,6%), Telecom Argentina (6,9%) y Grupo Financiero Galicia (6,6%),

En la consultora Outlier analizaron la “sorpresa electoral” que implicó el triunfo de Bolsonaro, e identificaron un movimiento similar hoy en los mercados financieros con la situación de 2018, tras la victoria de Jair Bolsonaro.

“Seguramente la suba significativa de los activos brasileros y la apreciación del real traccionará a la región, incluido Argentina. En 2018, la mayor parte de la suba del mercado se dio entre la primera vuelta y la segunda , con el mercado anticipando el triunfo. En ese lapso, el Bovespa subió más de 10% y el real se apreció alrededor de 8%”, indicaron en la firma.

En el mercado cambiario se prolonga la estabilidad de las últimas jornadas. El dólar oficial mayorista opera en $1520 , el mismo valor que el cierre de la semana pasada.

El minorista, en tanto, se ubica en $1540,24 , con una baja de $3 con respecto a los $1543 del viernes. En las pantallas del Banco Nación, se ofrece a $1540.

Fuente: La Nación