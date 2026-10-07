Tragedia en una escuela: Un nene de 12 años murió tras una caída durante el recreo

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La Policía Civil de Paraná investiga la muerte de Luigi Gabriel da Costa Sales, un estudiante de 12 años que sufrió una fuerte caída durante una brincadeira con compañeros en el recreo de una escuela de Castro, Brasil.

El hecho ocurrió el 25 de septiembre en la Escuela Estadual Professor Basílio Chrum. Según la investigación, durante el juego uno de los adolescentes se agachaba o se acostaba en el suelo y era impulsado por sus compañeros con la intención de intentar caer de pie.

Cuando fue el turno de Luigi, el chico perdió el equilibrio y cayó con el tórax contra el piso. Tras el accidente fue asistido y trasladado a un centro de salud.

El adolescente permaneció internado y murió el sábado 3 de octubre luego de sufrir complicaciones durante una cirugía cerebral.

La Policía descartó responsabilizar a los compañeros

El delegado Marcondes Alves Ribeiro, a cargo de la investigación, explicó que la Policía ya pudo determinar cómo se desarrolló la actividad y, por el momento, descartó responsabilizar a los adolescentes que participaban del juego.

Según indicó, no se encontró una conducta intencional ni una acción que pudiera ser considerada mínimamente imprudente por parte de los estudiantes.

La investigación ahora busca determinar si pudo existir alguna omisión o falla en la atención médica que haya contribuido al desenlace.

Los investigadores ya tomaron declaración a los alumnos involucrados, empleados de la escuela y familiares del menor. También reunieron las imágenes de las cámaras de seguridad y solicitaron los registros médicos del paciente.

Además, aguardan los resultados de los peritajes y prevén tomar declaración a otras personas vinculadas con el caso.

Investigan la actuación del SAMU

El Consorcio Intermunicipal SAMU de los Campos Gerais informó que abrió un procedimiento administrativo para analizar la actuación del servicio, que intervino en dos oportunidades.

De acuerdo con el organismo, el primer llamado se produjo a las 16:12 y fue registrado como una caída al mismo nivel. Luego de la evaluación y orientación de l