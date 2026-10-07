Alerta naranja: sigue lloviendo y hay inundaciones en varias localidades del Conurbano

El miércoles, pasadas las 12.30, comenzaron las fuertes lluvias en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una tarde que estuvo también marcada por tormentas y ráfagas de viento .

La intensidad de la tormenta provocó inundaciones en diversos puntos del Conurbano, como La Matanza, Pilar, Merlo, Lanús y El Palomar . En esta última, un camión quedó atrapado bajo el agua cuando intentaba cruzar un paso nivel ubicado frente al Colegio Militar. Las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja , el segundo nivel más alto de su escala, y advirtió que los acumulados podían llegar a alcanzar entre 50 y 80 milímetros en los sectores más afectados.

Las condiciones se intensificaron durante el resto de la tarde y el viento fue uno de los factores destacados de la jornada , ya que se esperaban ráfagas superiores a los 40 y 50 kilómetros por hora. Por la noche las precipitaciones continuarán, aunque con una disminución progresiva de su intensidad.

Este fenómeno se da por la entrada de una masa de aire frío desde la zona sur del país , que avanza sobre la región pampeana y se combina con un ambiente templado y húmedo.

El pronóstico extendido indica que el mal tiempo continuará mañana . Para este jueves se prevé que el panorama continúe inestable y con la presencia de fuertes ráfagas hacia el mediodía.

En tanto, el viernes traerá una leve mejora que durará únicamente hasta el sábado, cuando volverán las probabilidades de lluvias por la mañana. El sol volverá a salir de modo pleno el domingo, hasta entonces, los valores térmicos se mantendrán frescos (entre los 12°C y 18°C) .

La alerta naranja por tormentas rige también en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Río Negro . Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 mm.

Entre las localidades bonaerenses más afectadas por el temporal figuran: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Castelli, Chascomús, Ensenada, Florencio Varela, Gral Belgrano, Gral Paz, Las Flores, Lezama, Lobos, Magdalena y Pila .

Ante el nivel de alerta, las autoridades recomendaron seguir una serie de recomendaciones : salir solo si resulta necesario, no sacar la basura y limpiar sumideros para evitar anegamientos. También aconsejaron conducir con precaución, asegurar objetos que puedan volarse, cortar el suministro eléctrico si entra agua a la vivienda y alejarse de postes o cables caídos en la vía pública.

Desde la Agencia Federal de Emergencias informaron este miércoles que el fenómeno El Niño influye en este tipo de condiciones, ya que exacerba la intensidad de las lluvias que ocurren durante la primavera y el verano.

De acuerdo con el sitio especializado Meteored , el frente frío generará también un marcado contraste térmico en todo el territorio nacional: distintos sectores de San Luis, La Pampa y Córdoba y registran marcas de entre 5°C y 7°C por debajo de los promedios estacionales. Por el contrario, las provincias del norte presentarán temperaturas de hasta 9°C por encima de lo habitual.

Además, en el noreste argentino se concentrarán los acumulados de agua más abundantes , con registros que superarían los 100 milímetros en algunos puntos. En Posadas estiman lluvias cercanas a los 160 milímetros, mientras que Formosa prevén 80 milímetros.

Fuente: La Nación