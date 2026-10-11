Tragedia en Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años y detuvieron a su madrina, que había quedado a cargo del niño

Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno . El hecho ocurrió este sábado, cuando el menor se encontraba al cuidado de su madrina, quien se había ausentado momentáneamente de la casa. Luego de la tragedia, la Justicia dispuso la aprehensión de la mujer por el delito de homicidio culposo , según confirmaron fuentes policiales a Infobae .

El episodio ocurrió en el barrio “La Providencia”, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre el ataque de un perro a un menor.

Cuando llegó la ambulancia, el personal médico constató que el niño ya había fallecido .

De acuerdo con el parte policial, los padres de la víctima habían salido a llevar a otro de sus hijos y el chico había quedado al cuidado de su madrina. La mujer, que se encontraba en estado de shock cuando llegaron los efectivos, relató que se había ausentado por un instante y que, al regresar, el perro había atacado al menor .

Según publicó el portal Primer Plano Online , el nene había ido a pasar unos días a la casa de su madrina, ubicada en la calle Fresnos al 2500.

El mismo medio identificó a la mujer como Yohana M., de 31 años , y señaló que había salido con su pareja para buscar a su hija a una actividad de patín. Durante ese lapso, el chico habría quedado solo en la vivienda.

De acuerdo con el portal local, el pitbull habría ingresado a la casa a través de un ventiluz y atacado al menor. Cuando la mujer regresó, encontró al animal sobre el cuerpo del nene.

Tras el ataque, la fiscal Carina Saucedo , titular de UFI N°2 de Morón, dispuso la aprehensión de la madrina, quien será trasladada este domingo a sede fiscal, donde se definirá cómo continúa su situación procesal.

En paralelo, según consignó Primer Plano Online , la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo del menor a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal .

El caso de Moreno tiene un antecedente reciente en el conurbano bonaerense. A fines de agosto, una beba de cinco meses murió tras ser atacada por un pitbull en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas . La víctima, identificada como Emma Eluney Cabral , había ido con su madre a visitar a su abuela a una vivienda ubicada en la calle O’Brien al 4300. Según la reconstrucción policial, en un descuido el animal ingresó a la habitación y mordió a la pequeña en la cabeza .

Tras el ataque, la madre salió desesperada con su hija en brazos y recibió ayuda de los vecinos para trasladarla al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, donde los médicos intentaron estabilizarla, pero no lograron salvarle la vida. Una tía de la víctima aseguró que el perro ya había protagonizado otros ataques en el barrio. “Ya mató a otros perros, mordió gente, pero para ellos no hace nada” , sostuvo en declaraciones a un medio local.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rubén Moreno , titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de San Martín, quien ordenó distintas medidas para reconstruir las circunstancias del ataque y determinar eventuales responsabilidades. Entre ellas, se dispuso el análisis de testimonios y pericias para establecer qué medidas de seguridad existían en la vivienda. El pitbull fue trasladado a una dependencia de Zoonosis, donde quedó aislado y bajo observación.

Fuente: Infobae