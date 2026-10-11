Desbarataron un laboratorio clandestino de desbloqueo de celulares en Saavedra: más de 130 dispositivos secuestrados

Un laboratorio clandestino dedicado al desbloqueo de teléfonos celulares fue desbaratado durante un allanamiento en una vivienda del barrio porteño de Saavedra . En el lugar, la Policía de la Ciudad secuestró más de 130 dispositivos y partes de equipos informáticos , además de distintas herramientas tecnológicas utilizadas para intervenir los aparatos.

La investigación comenzó a partir de una publicación en una plataforma digital, donde se ofrecían servicios para eludir los sistemas de bloqueo de activación de los teléfonos mediante procedimientos conocidos como “bypass” o “salto de iCloud” .

El aviso fue detectado por efectivos de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad , que realizaban tareas de ciberprevención para identificar posibles actividades ilegales en Internet.

A partir de ese hallazgo, los investigadores llevaron adelante trabajos de campo y analizaron registros aportados por la plataforma digital para identificar el lugar desde el que se ofrecía el servicio.

Las averiguaciones condujeron hasta una casa de una planta ubicada en Saavedra , donde funcionaba el taller clandestino.

Con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 , a cargo de Gerardo Pollicita , el Juzgado Federal N° 5 , encabezado por María Eugenia Capuchetti , ordenó el allanamiento del inmueble, a través de la Secretaría N° 9.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron 61 teléfonos celulares y 75 partes de equipos informáticos . Entre los elementos secuestrados había una herramienta de desbloqueo denominada “Sigma” , pendrives, discos externos y cuatro notebooks.

Según la información policial, el taller ofrecía servicios para sortear los bloqueos de activación de los equipos, una actividad investigada por presunta infracción a la Ley 25.891 , que regula la comercialización de servicios y dispositivos de comunicaciones móviles.

El denominado “salto de iCloud” es un procedimiento que busca eludir las restricciones de activación de dispositivos Apple, diseñadas para impedir que terceros puedan utilizar un teléfono sin la autorización del propietario.

Todos los elementos encontrados durante el allanamiento fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

En tanto, el responsable del taller quedó a disposición del juzgado federal interviniente.

Fuente: Infobae