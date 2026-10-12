Tiene 45 años, es madre de 9 hijos y recibió una casa construida con 2 toneladas de plástico montada en solo 15 horas

Rejane Alves de Souza accedió a una vivienda de 27 metros cuadrados diseñada con materiales reciclados y tecnologías sustentables. El proyecto combina un sistema de montaje rápido con soluciones para generar energía y tratar los efluentes sanitarios.

En Carapicuíba, en la región metropolitana de San Pablo, una iniciativa de construcción sustentable cambió sus condiciones habitacionales. La casa se instaló como parte de un proyecto que buscó ofrecer una alternativa de vivienda a familias en situación de vulnerabilidad.

La vivienda, bautizada Moradia Semente Eco Sustentável , fue impulsada por la organización social TETO Brasil junto con la empresa Fuplastic, Amanco Wavin y la ONG Biosaneamento. Su estructura se realizó con bloques de plástico reciclado que se encastran entre sí, de manera similar a las piezas de un juego de construcción.

Para fabricar los paneles de las paredes interiores y exteriores se utilizaron aproximadamente dos toneladas de residuos plásticos procesados . El techo también se elaboró con materiales provenientes de embalajes descartados, una forma de incorporar desechos urbanos a un proyecto destinado a resolver una necesidad habitacional.

Una de las características que distingue a esta construcción es la velocidad del montaje: la estructura se ensambló en unas 15 horas . El sistema modular evita algunos de los procedimientos habituales de la obra tradicional y permite unir las piezas para levantar la vivienda en un período relativamente corto.

La casa tiene una superficie de 27 metros cuadrados , distribuidos entre una sala integrada con la cocina, un dormitorio independiente y un baño completo. También cuenta con ventanas, aberturas y conexiones de agua potable y electricidad para cubrir las necesidades cotidianas de sus habitantes.

En materia energética, la vivienda incorpora paneles solares fotovoltaicos , que permiten generar electricidad a partir de la radiación solar. Además, dispone de canaletas para captar agua de lluvia, un recurso que puede recolectarse para distintos usos según las condiciones de almacenamiento y tratamiento.

Fuente: TN