Tiene 16 años, está embarazada e investigan un abuso sexual: Su madre y padrastro fueron detenidos

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Una adolescente de 16 años, que cursa un embarazo de cinco meses, denunció presuntos abusos sexuales que habría sufrido desde los 14 años. Por el caso, la Justicia ordenó la detención de su madre, de 47 años, y de su padrastro, de 41, en Resistencia, Chaco.

La investigación comenzó cuando la joven acudió a un centro de salud barrial. Allí, una ginecóloga detectó que estaba embarazada de aproximadamente cinco meses, situación que motivó la intervención policial y judicial.

Según las primeras actuaciones, la denuncia fue presentada por una hermana de la adolescente. A partir de los testimonios reunidos, la Fiscalía Penal N.º 6 dispuso las detenciones para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Cómo detuvieron a la madre y al padrastro

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, la madre de la adolescente fue localizada en una vivienda del pasaje España, en el barrio La Rubita de Resistencia, y trasladada a la Comisaría Quinta Metropolitana.

El hombre no se encontraba en el domicilio cuando llegaron los efectivos. Sin embargo, luego de recibir información sobre su posible regreso, la Policía montó un operativo de vigilancia en la zona.

Cuando el sospechoso salió de la vivienda, los agentes lo interceptaron en la vía pública y concretaron su detención.

La investigación continúa

Según la hipótesis que investiga la Justicia, el padrastro habría sido el presunto autor de los abusos, mientras que la madre quedó bajo investigación por un posible encubrimiento.

Ambos fueron notificados de su situación procesal y trasladados a dependencias policiales. La causa continúa en curso para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades penales correspondientes.