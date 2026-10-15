Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: “La voz de la razón es débil, pero persiste hasta que logra ser escuchada”

Entre las distintas frases atribuidas a Sigmund Freud , padre del psicoanálisis, hay una que invita a reflexionar sobre las emociones y los impulsos: “La voz de la razón es débil, pero persiste hasta que logra ser escuchada” . La idea plantea que, aunque los deseos y los sentimientos pueden imponerse en determinados momentos, la capacidad de pensar con claridad sigue presente.

Esta reflexión se relaciona con uno de los temas centrales de su teoría: el conflicto entre los impulsos humanos y la capacidad de reflexionar , evaluar las consecuencias de las acciones y comprender mejor lo que sucede alrededor.

Para Freud, la razón no siempre consigue imponerse de inmediato . En muchas situaciones, el miedo, la ira, la tristeza o el deseo pueden pesar más que una reflexión tranquila. Sin embargo, eso no significa que la capacidad de pensar desaparezca, sino que puede necesitar tiempo para hacerse escuchar.

La expresión “voz débil” representa esa dificultad. A veces, una persona sabe qué decisión le conviene, pero sus emociones la llevan en otra dirección. En esos momentos, detenerse a pensar puede ayudar a tomar distancia y analizar lo que ocurre desde otra perspectiva.

Por ejemplo, durante una discusión, el enojo puede llevar a responder de manera impulsiva. Cuando la intensidad emocional disminuye, en cambio, resulta más fácil revisar lo sucedido, reconocer errores y encontrar una respuesta más adecuada.

La reflexión invita a reconocer las emociones sin dejar que determinen todas las decisiones . No se trata de dejar de sentir, sino de encontrar una manera de actuar que también tenga en cuenta el pensamiento racional.

En la vida cotidiana, las decisiones están atravesadas por sentimientos, experiencias y expectativas. Reaccionar de inmediato puede parecer más sencillo, pero tomarse un momento para reflexionar ayuda a evaluar las posibles consecuencias.

Escuchar la razón puede ser útil en distintos ámbitos:

Esto no significa que la razón siempre tenga una respuesta inmediata ni que las emociones sean negativas. Ambas forman parte de la experiencia humana y pueden aportar información valiosa. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre lo que se siente y lo que se piensa.

Una forma de llevar esta idea a la práctica consiste en hacer una pausa antes de responder ante una emoción intensa . En lugar de actuar de inmediato, es posible identificar qué se está sintiendo, analizar qué ocurrió y considerar las distintas alternativas.

También puede ser útil pensar qué consecuencias tendrá una decisión dentro de unos días y distinguir si la reacción responde a un hecho concreto o a una interpretación personal.

De esta manera, la reflexión asociada a Freud propone una idea sencilla: las emociones pueden influir en las decisiones, pero darles tiempo al pensamiento y a la reflexión permite evaluar mejor cómo actuar .

Fuente: TN