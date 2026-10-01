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Tiene 14 materias y un seminario: la carrera de la UBA que dura solo 2 años y forma profesionales en un área creativa

Redacción CNM octubre 01, 2026

La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuenta con una propuesta académica de corta duración para quienes buscan desarrollarse en el ámbito de las artes y la cultura. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Producción y Gestión de las Artes , una carrera de dos años que otorga el título de Productor/a y Gestor/a de las Artes y que se cursa en la Facultad de Filosofía y Letras .

El plan de estudios está pensado para quienes quieren adquirir herramientas concretas para la gestión y producción de proyectos artísticos, combinando contenidos teóricos con prácticas profesionales. La formación apunta tanto al sector público como privado y a organizaciones de la sociedad civil.

La carrera busca que los estudiantes comprendan el funcionamiento administrativo y operativo de instituciones culturales , así como el carácter político y social de la producción artística. El enfoque incluye la articulación entre los saberes teóricos del campo artístico y el trabajo concreto de la gestión cultural.

Entre los contenidos se destacan las relaciones interdisciplinarias dentro del arte, la gestión de archivos, la patrimonialización de bienes culturales y la curaduría. Además, se abordan aspectos jurídicos y programáticos del sector, con una mirada puesta en la realidad argentina y latinoamericana.

La propuesta combina materias teóricas con otras orientadas a la práctica profesional. Temas como economía de la cultura, modelos de gestión, curaduría, políticas públicas, derechos culturales y el impacto de la tecnología en la producción artística forman parte del recorrido.

Por ejemplo, la materia Cultura, Producción y Tecnología analiza cómo la digitalización y las nuevas plataformas modifican la creación y gestión de proyectos culturales. En Políticas Públicas, Instituciones y Derechos Culturales , se estudian los marcos normativos y las transformaciones en las industrias culturales.

El segundo campo contempla 5 asignaturas .

Las otras 3 materias son electivas y deben seleccionarse entre diferentes propuestas vinculadas con las artes visuales, la música, el cine, el teatro y la danza.

La UBA establece que determinadas materias históricas de este campo requieren tener aprobadas previamente Estética y Sociología y Antropología del Arte .

El tercer campo está orientado específicamente a la formación profesional y reúne 6 materias y 1 seminario .

Además, los estudiantes deben realizar:

Los dos talleres de prácticas profesionalizantes tienen como requisito contar con al menos una materia regularizada del Campo de Formación de Fundamento y una del Campo Técnico Específico.

Fuente: TN


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