Tiene 14 materias y un seminario: la carrera de la UBA que dura solo 2 años y forma profesionales en un área creativa

La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuenta con una propuesta académica de corta duración para quienes buscan desarrollarse en el ámbito de las artes y la cultura. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Producción y Gestión de las Artes , una carrera de dos años que otorga el título de Productor/a y Gestor/a de las Artes y que se cursa en la Facultad de Filosofía y Letras .

El plan de estudios está pensado para quienes quieren adquirir herramientas concretas para la gestión y producción de proyectos artísticos, combinando contenidos teóricos con prácticas profesionales. La formación apunta tanto al sector público como privado y a organizaciones de la sociedad civil.

La carrera busca que los estudiantes comprendan el funcionamiento administrativo y operativo de instituciones culturales , así como el carácter político y social de la producción artística. El enfoque incluye la articulación entre los saberes teóricos del campo artístico y el trabajo concreto de la gestión cultural.

Entre los contenidos se destacan las relaciones interdisciplinarias dentro del arte, la gestión de archivos, la patrimonialización de bienes culturales y la curaduría. Además, se abordan aspectos jurídicos y programáticos del sector, con una mirada puesta en la realidad argentina y latinoamericana.

La propuesta combina materias teóricas con otras orientadas a la práctica profesional. Temas como economía de la cultura, modelos de gestión, curaduría, políticas públicas, derechos culturales y el impacto de la tecnología en la producción artística forman parte del recorrido.

Por ejemplo, la materia Cultura, Producción y Tecnología analiza cómo la digitalización y las nuevas plataformas modifican la creación y gestión de proyectos culturales. En Políticas Públicas, Instituciones y Derechos Culturales , se estudian los marcos normativos y las transformaciones en las industrias culturales.

El segundo campo contempla 5 asignaturas .

Las otras 3 materias son electivas y deben seleccionarse entre diferentes propuestas vinculadas con las artes visuales, la música, el cine, el teatro y la danza.

La UBA establece que determinadas materias históricas de este campo requieren tener aprobadas previamente Estética y Sociología y Antropología del Arte .

El tercer campo está orientado específicamente a la formación profesional y reúne 6 materias y 1 seminario .

Además, los estudiantes deben realizar:

Los dos talleres de prácticas profesionalizantes tienen como requisito contar con al menos una materia regularizada del Campo de Formación de Fundamento y una del Campo Técnico Específico.

Fuente: TN