“Te vendría bien un doctorcito amoroso”:Siete mujeres denunciaron a un ginecólogo por presunto abuso sexual y mala praxis

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Siete mujeres denunciaron al ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, de Resistencia, Chaco, por presuntos abusos sexuales, comentarios de índole sexual y prácticas médicas que consideraron irregulares. Las presentaciones judiciales se realizaron entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre.

Seis de las denuncias corresponden a pacientes atendidas por el profesional y tramitan ante el Equipo Fiscal N.º 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. La séptima fue presentada por una mujer que mantuvo una relación personal con el médico y es investigada por el Equipo Fiscal N.º 4, a cargo de Jorge Cáceres Olivera.

Según informó Infobae a partir de fuentes judiciales, las denunciantes describieron situaciones ocurridas durante consultas ginecológicas, entre ellas comentarios sexuales explícitos, maniobras que consideraron inapropiadas durante ecografías y presuntas irregularidades en tratamientos. La séptima mujer denunció un abuso sexual que habría ocurrido fuera del consultorio.

Hasta el momento, según declaró el abogado defensor del médico, Zacarías Issolo, no existe una imputación formal contra su cliente. La defensa rechaza que las conductas denunciadas constituyan delitos sexuales y sostiene que las prácticas médicas deberán evaluarse en el marco de la investigación.

Las denuncias de las pacientes

Una de las primeras presentaciones fue realizada por Karla Herrán, de 26 años, el 23 de septiembre. La joven contó que había



