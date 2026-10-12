Cuándo juega Boca vs. Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors y Vasco Da Gama de Brasil abrirán este martes la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 con el partido de ida, programado a las 21.30 (hora argentina) en la Bombonera. El cotejo se transmitirá en vivo por ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el chileno Piero Maza, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.90 contra 4.94 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

Copa Sudamericana 2026 - Semifinales - Ida

El xeneize deberá afrontar el partido, y la serie, sin Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular el viernes pasado en el empate con Instituto de Córdoba 2 a 2 y quedó descartado definitavamente. Su baja, muy sensible, se suma a las de Tomás Aranda, Tomás Belmonte y Alan Velasco, otros habituales titulares que también padecen diferentes dolencias. En ese contexto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena afronta el momento más importante del segundo semestre sin varias de las figuras del plantel y con la misión de reemplazarlos.

En ese contexto, el ‘Vasco’ planifica modificar el esquema con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en el mediocampo, el chileno Carlos Palacios por delante de ellos y Leonel Flores y Sebastián Villa por los costados para abastecer a Miguel Merentiel. Otra alternartiva es que sí mantenga la disposición táctica de tres volantes con Williams Alarcón en lugar de Villa.

El equipo del barrio porteño de la Boca comenzó su participación en el plano internacional en la Copa Libertadores, pero se ubicó tercero en su zona y decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos de final eliminó a O’Higgins 4 a 3 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendos triunfos 1 a 0 de local-; en octavo superó a Recoleta de Paraguay 7 a 1 -victorias 3 a 1 y 4 a 0-; y en cuartos a San Pablo 2 a 1 -triunfo 1 a 0 de local y empate 1 a 1 en la Bombonera-.

El conjunto brasileño, por su parte, compitió en la Sudamericana desde el inicio y logró el segundo puesto en la zona G con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En 16avos eliminó a Independiente Medellí 3 a 2 -2 a 2 en la ida y victoria 1 a 0 en la vuelta-; en octavos se dehizo de 4 a 1 con un triunfo con ese resultado en la revancha; y en cuartos de final doblegó a Independiente Santa Fe 2 a 0 tras igualar sin goles en la ida.

En su plantel, el equipo que marcha 14° en el Brasileirao y está a tres puntos del descenso, tiene a los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Claudio Spinelli, los tres primeros de reciente llegada. La salvedad es que Colidio no puede jugar porque ya disputó el certamen con River, pero los otros tres tres se perfilan para ser titulars en la Bombonera.

Ambos equipos se enfrentaron cuatro veces en la historia con dos victorias de Boca y dos empates. La primera vez fue en la Copa Libertadores 2001, en los cuartos de final, con victoria del xeneize 3 a 0 de local y 1 a 0 de visitante. Posteriormente, el elenco argentino fue campeón de ese torneo. Ese mismo año se vieron las caras en la primera etapa de la Copa Mercosur e igualaron 2 a 2 tanto en Brasil como en la Argentina.

La revancha de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se disputará una semana después, el 20 de octubre, en Río de Janeiro en un estadio a confirmar porque Vasco Da Gama no puede utilizar el suyo, el São Januário, por no contar con la capacidad mínima para espectadores exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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Fuente: La Nación