“Te creés que no me como los gases también”: una cronista de LN+ fue agredida por manifestantes durante la marcha universitaria

"Estoy bien, nos tiraron tomates podridos, basura, nos escupieron. No me gusta esto", expresó la periodista cuando pudo alejarse unos metros de la zona de la Plaza Congreso, donde se intensificaron los incidentes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

"No me voy a ir de donde estoy trabajando" , indicó Ricciotti a pura resignación y al borde del llanto. En un momento, se colocó cara a cara con una manifestante y le dejó en claro que a ella también le afectaron los gases que arrojaron en la primera línea de la marcha. "Vos te crees que no me como los gases también, estoy trabajando", le dijo.

Ricciotti fue ayudada a salir del lugar por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, el diputado nacional Germán Martínez (Unión por la Patria) y el exlegislador porteño Gabriel Solano (Frente de Izquierda).

“Nos tiraron de atrás, de cobardes, nos dijeron que nos vayamos” , remarcó Ricciotti.

Luego, una mujer se acercó a la notera para pedirle disculpas en nombre de los manifestantes que anteriormente la habían agredido.

"Lo que pasa es que, está mal, pero se agarran con el laburante por la línea editorial de La Nación", señaló Solano.

"Estamos bien los tres, lo que da bronca es no poder hacer mi trabajo. Es lamentable, porque yo tengo que estar acá, no me voy a exponer, pero no me voy a ir", dijo Ricciotti entre lágrimas, y siguió a pura valentía con la cobertura junto al camarógrafo y productor.

Durante los incidentes en la marcha universitaria, un camarógrafo de C5N quería reflejar la violencia de los manifestantes, cuando rompían un banco de la plaza para fabricar piedras que luego se las arrojarían a los agentes policiales.

En ese momento, el periodista Adrián Salonia se acercó para hacerle algunas preguntas y el manifestante le tiró un manotazo en el micrófono.

Así fue el momento en el que un encapuchado le pegó al móvil de C5N ‼️ pic.twitter.com/DiLBlWZgw5

No contento con eso, fue en búsqueda del camarógrafo y le dio un golpe en la cara

"Le pegaron al cámara, está sangrando" , advirtió Salonia al estudio y precisó: "Le pegaron en el labio, no sabemos quiénes son".

Después de la fallida sesión en el Congreso, donde la oposición quería voltear el DNU 70/2023, la diputada libertaria Lilia Lemoine denunció que fue agredida por manifestantes a la salida del Congreso.

Se nota que son estudiantes y gente preocupada por la educación. https://t.co/FhMwCTjsqE

“Les salió mal, frustrados y violentos, les salió mal y nos pegan a nosotros. Les salió mal y se ponen violentos. La Libertad Avanza les guste o no les guste”, señaló la diputada con respecto a la oposición que no pudo llegar al quórum en el recinto para derogar el DNU 70/23.

Lemoine se solidarizó con Ricciotti por la agresión recibida: "Comparto 100% todo lo que dice la

Fuente: Clarín