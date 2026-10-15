Martín Menem habló tras los disturbios en la marcha universitaria: “Solamente querían desestabilizar”

Martín Menem habló este jueves sobre los incidentes que ocurrieron en las cercanías del Congreso durante la quinta marcha universitaria. Acusó a los manifestantes violentos de intentar "desestabilizar" al Gobierno de Javier Milei y de generar caos antes del año electoral.

"Solamente querían generar caos y una incertidumbre política porque se acerca el 2027. El objetivo fue dañar. Desestabilizar", expresó el presidente de la Cámara de Diputados por A24.

"Siento indignación, no me sorprende el nivel de violencia que hubo en la calle. Es parte de lo que está pasando dentro de la Cámara de Diputados. No escuché a ningún diputado decir en qué van a ayudar a la gente llevándose el DNU 70/23", dijo después de la sesión fallida en la que la oposición no logró quórum para voltear el decreto.

Sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la postura del Gobierno de todavía no hacer caso al fallo de la Corte Suprema, Menem remarcó que el Ejecutivo "cumplió y pagó".

"Nunca explicaron cómo se va a pagar y se escudan detrás de la Universidad Pública. Nosotros no estamos en contra de la Universidad Pública. No tienen nada para ofrecer, dejaron un país hecho pedazos. Para rasguñar votos empiezan a tirar piedras" , profundizó su acusación electoral.

Y agregó: "Hoy la marcha no fue populosa porque fue muy violenta. Destruyeron la calle, tiraron bulones, rompieron bancos y baldosas. Esta no es la manera de manifestarse".

Fuente: Clarín