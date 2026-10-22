Su auto se rompió, lo abandonó a 6 cuadras de su casa por 46 días y se lo robaron: la decisión que tomó el seguro

Un hombre dejó su auto estacionado en una calle de Campana después de que sufriera una falla mecánica y, cuando regresó a buscarlo, descubrió que había desaparecido. Aunque tenía contratado un seguro contra robo, la compañía se negó a indemnizarlo porque consideró que había abandonado el vehículo durante varias semanas.

El hombre fue a la Justicia y el conflicto terminó en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Campana , que analizó las circunstancias del hecho y determinó que la aseguradora tenía motivos para rechazar la cobertura .

Luis Ezequiel Armentano era propietario de un Volkswagen Passat 2.8 V6 Tiptronic , que había llevado a un taller mecánico por problemas en la batería, el sistema eléctrico y otros componentes.

Según relató en su demanda, después de retirar el vehículo del taller salió a realizar algunos trámites por el centro de Campana. Sin embargo, al detenerse cerca de la intersección de Boulevard Dellepiane y avenida Ameghino, el auto volvió a fallar y no pudo arrancarlo.

El hombre aseguró que, con ayuda de un transeúnte, trasladó el vehículo hasta la calle Chiclana, a unas seis cuadras de su domicilio.

Como el taller no tenía lugar para recibirlo nuevamente, decidió dejarlo estacionado en la vía pública hasta poder resolver el problema.

El 16 de octubre de 2023 , cuando regresó a buscarlo, descubrió que ya no estaba y realizó una denuncia policial.

Tras denunciar el robo, el propietario y la mujer que había contratado la póliza solicitaron que Sancor Seguros respondiera por la desaparición del vehículo.

Sin embargo, el 20 de diciembre de 2023 , la compañía les comunicó que no cubriría el siniestro porque consideraba que el automóvil había quedado abandonado en la calle.

La aseguradora sostuvo que el vehículo había permanecido estacionado durante 46 días , sin que sus responsables solicitaran una grúa o consiguieran trasladarlo a un lugar seguro.

En su denuncia policial inicial, el dueño había declarado que el auto llevaba aproximadamente tres semanas detenido. Sin embargo, durante el juicio reconoció que en realidad había permanecido en la vía pública durante 46 días .

El propietario argumentó que el vehículo estaba en una zona céntrica y que pasaba periódicamente para controlar su estado. También señaló que había cámaras de seguridad en el lugar.

No obstante, un informe del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano indicó que la cuadra no contaba con cámaras que pudieran haber registrado lo ocurrido .

Al analizar el caso, el juez Oscar Juan Araoz consideró que dejar el automóvil estacionado durante tantas semanas, sin intentar trasladarlo a un sitio seguro, constituía una conducta de grave despreocupación por su conservación .

Araoz también tuvo en cuenta que los demandantes no habían informado a la aseguradora que el vehículo permanecía inmovilizado en la calle.

La sentencia recordó que la Ley de Seguros permite excluir la cobertura cuando el asegurado provoca un siniestro de manera intencional o mediante una conducta de culpa grave.

En este caso, el juez entendió que mantener el Passat durante 46 días en la vía pública representaba un riesgo que justificaba la negativa de la compañía .

Por ese motivo, el 19 de octubre de 2026 , el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Campana resolvió rechazar la demanda por daños y perjuicios contra Sancor Seguros .

Además, impuso las costas del proceso a los demandantes y dejó pendiente la regulación de los honorarios profesionales.

De esta manera, el propietario no obtuvo la indemnización que reclamaba por el robo del vehículo, mientras que la Justicia consideró válida la decisión de la aseguradora de no asumir el siniestro.

Fuente: TN