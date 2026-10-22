El abogado de uno de los enfermeros de Maradona cuestionó a la fiscalía: “Ante todo tiene que determinar por qué murió Diego”

Después de una audiencia que se extendió hasta las 2 de la mañana, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con los alegatos de la defensa de los dos enfermeros acusados de homicidio culposo. Se trata de Ricardo Omar Almirón y el coordinador de Enfermería, Mariano Perroni .

El primero en alegar es Miguel Ángel Pierri , abogado de Perroni, quien pidió su absolución. “Siempre pensé que mi cliente hubiera sido un excelente testigo, porque podría haber sido un aporte para la investigación. Jamás pensé que, por su labor y el despliegue de su actividad, pudiera estar sentado aquí como imputado ”, expresó.

“Resuelvan lo que ustedes resuelvan, Mariano Perroni ya fue condenado cuando lo llamaron asesino y tuvieron que cambiar de escuela a sus hijas. Su madre murió en el trámite de esta causa y se separó de su esposa. Hace cinco años que la sociedad lo estigmatizó”, agregó.

“ Perroni no era jefe de enfermeros, era coordinador y ni siquiera estaba a cargo de ellos . La función que le asignaron sus superiores fue la de controlar que la guardia de enfermeros se lleve a cabo”, dijo y agregó: “Era muy limitada la función y nunca medicó”.

“No encuentro ninguna acción de Perroni, no hubo ni un solo acto para determinar que tuvo que ver en el curso de la salud y tampoco podía cambiar el resultado de la muerte de Maradona”, aseguró.

“Estoy sorprendido con el pedido de penas que solicitaron en este juicio, a una persona primaria, que siempre estuvo a disposición y que no tiene antecedentes”, reclamó.

Pierri también cuestionó a la Junta Médica que analizó la autopsia. “Ante todo, tiene que determinar por qué murió Diego. Esos médicos van a tener que responder por lo que hicieron”, sostuvo.

“No encuentro ninguna acción de Perroni, no hubo ni un solo acto para determinar que tuvo que ver en el curso de la salud y la muerte de Maradona”, aseguró.

Luego le cedió la palabra a su colega Martín Montalto, quien resumió: “Mariano debía coordinar que no falte enfermería las 24 horas del día, porque Maradona salía con un postoperatorio. En esa casa no faltó enfermería ni un minuto”.

“Es el único que respondió todas las preguntas de las partes, que vino a contar la verdad. Quisieron desestabilizarlo y lo lograron, porque es una persona de 45 años que jamás pisó una comisaría ni para declarar como testigo . Una persona que siempre se ocupó y lo quieren acusar de matar a la persona más importante de la historia argentina ”, expresó.

Al cierre del alegato, la defensa solicitó su absolución y, de forma subsidiaria, que se lo condene al mínimo de la pena del delito de homicidio culposo y sin pena de inhabilitación.

Luego será el turno de Franco Chiarelli , quien tendrá tres horas para presentar sus alegatos, aunque el tribunal podría permitir una extensión, como ya ocurrió con otros defensores.

La fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari y Cosme Iribarren , pidió para Almirón y Perroni 4 años de prisión y 8 de inhabilitación profesional .

Por su parte, los abogados de las hijas y el entorno de Maradona solicitaron penas que van desde los 3 hasta los 5 años de cárcel para los enfermeros, todos bajo la figura de homicidio culposo.

El juicio, que ya lleva varias jornadas intensas, se encamina hacia su etapa final, con la expectativa puesta en la decisión que tomarán los magistrados sobre la responsabilidad de cada uno de los acusados en el fallecimiento del astro argentino.

El único que quedó al margen de las acusaciones en el juicio es el médico clínico Pedro Di Spagna , ya que ni la fiscalía ni los querellantes presentaron condenas en su contra, al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidades en el fallecimiento de Maradona.

De todos modos, deberá esperar que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dicten su inocencia definitiva al momento de la resolución.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren:

Eduardo Ramírez (abogado de Diego Maradona Junior):

Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna Maradona):

Félix L’Infante ( abogado de Jana Maradona):

Mario Baudry (abogado de Dieguito Fernando Maradona):

Pablo Jurado (abogado de las hermanas de Maradona):

Fuente: TN