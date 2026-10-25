Sigue el mal tiempo en el AMBA: a qué hora se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico

Las lluvias siguen azotando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se pronostican chaparrones para este domingo 25 de octubre.

Según los especialistas, habrá mejoras hacia la tarde , aunque se mantendrá un bajo porcentaje de precipitaciones durante lo que resta del día.

Para la mañana, se esperan chaparrones con un 40% de probabilidad de precipitaciones . La temperatura será de 14°C y los vientos soplarán desde el sudeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Por la tarde, se pronostica un cielo mayormente nublado, aunque hay hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones . La máxima será de 17°C y el viento soplará desde el sur a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de hasta un 10% . La temperatura descenderá a 13°C y los vientos volverán a soplar desde el sudeste a velocidades de hasta 12 km/h.

Lunes 26: mínima de 9°C y máxima de 18°C, con cielo parcial a mayormente nublado, con vientos predominantes del sector este. Se espera hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Martes 27: cielo mayormente nublado, con hasta 10% de probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche. La mínima será de 12°C y la máxima de 21°C.

Miércoles 28: mínima de 13°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Jueves 29: cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana; para la tarde y la noche, mayormente nublado con hasta 10% de probabilidad de precipitaciones. Mínima de 15°C y máxima de 22°C.

Viernes 30: mínima de 15°C y máxima de 22°C, con cielo mayor a parcialmente nublado.

Fuente: TN