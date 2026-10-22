Sergio Llorente, electricista: “Con este truco en el termotanque podrás ahorrarte entre un 20 y 30% en tu factura de la luz”

Dentro de los hogares, el termotanque eléctrico suele ser uno de los electrodomésticos que más influyen en la factura de luz mes a mes. En ese sentido, el electricista español Sergio Llorente reveló un truco con el que se podría ahorrar entre un 20% y un 30% en la factura de luz.

Al permanecer conectados durante todo el día, los termotanques eléctricos pueden representar un gasto importante de energía. Ante esta situación, el especialista recomendó controlar su funcionamiento mediante un enchufe inteligente , que se vincula con el celular.

“Todos sabemos que mantener un termotanque eléctrico 24 horas es escandaloso ”, explicó Llorente en un video publicado en su cuenta de Instagram. Según el especialista, automatizar su funcionamiento puede ayudar a reducir el consumo eléctrico de manera considerable.

De acuerdo con el electricista, la clave está en instalar un enchufe inteligente compatible con el sistema Zigbee, una tecnología que permite controlar distintos dispositivos eléctricos de manera inalámbrica.

“ Lo puedes programar con tu móvil, lo puedes activar, lo puedes desconectar, puedes hacer lo que quieras ”, señaló Llorente.

Así, los usuarios pueden controlar los horarios en los que funciona el termotanque y evitar que permanezca encendido durante todo el día. Algunas de las principales ventajas de este método son:

Sin embargo, hay distintos factores a tener en cuenta antes de instalar un enchufe inteligente. Según Llorente, algunos modelos pueden soportar hasta 4000 vatios de potencia, pero es fundamental comprobar que el dispositivo sea compatible con el termotanque y que la instalación eléctrica esté en condiciones.

Ante esta situación, es recomendable consultar con un electricista matriculado antes de realizar cualquier tipo de modificación en la instalación eléctrica.

En esa misma línea, el ahorro del 20% al 30% es una estimación , por lo que esta cifra podría variar según los hábitos de consumo , la tarifa eléctrica y el uso del termotanque.

De esta manera, automatizar el funcionamiento del aparato puede ser un método útil para reducir los gastos de la factura de luz, siempre y cuando los horarios se adapten de forma correcta a las necesidades de cada vivienda.

Fuente: TN