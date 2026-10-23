Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron en medio de una interna recargada

Axel Kicillof , Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron este jueves por la noche , más de dos meses después del último encuentro que protagonizaron, en el que trascendió un compromiso de las distintas vertientes del peronismo por mantener vigentes las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al igual que en la cumbre anterior, confluirán con gobernadores y legisladores nacionales del justicialismo. Las PASO volvieron a estar en la agenda, al igual que el presupuesto nacional.

La reunión estaba en el radar de posibilidades desde hace unos días y fue confirmada a LA NACION por fuentes de distinta procedencia dentro del Partido Justicialista.

Además de Kicillof, Massa y Kirchner, participaron gobernadores del peronismo y los jefes de los bloques justicialistas en las dos cámaras del Congreso, Germán Martínez y José Mayans .

También estuvo el dirigente porteño Juan Manuel Olmos.

La anterior reunión entre los referentes de los sectores internos en pugna en el peronismo fue el 11 de agosto, en el Hotel Emperador, de la Capital Federal. El mensaje que dejaron trascender tras esa cumbre fue el de abroquelarse para sostener la vigencia de las PASO , instrumento electoral que el presidente Javier Milei apuesta por eliminar en los comicios de 2027. En este encuentro, se volvió a debatir sobre las PASO y se definió una postura sobre el presupuesto nacional.

La nueva cumbre peronista llega en momentos de tensión creciente en la interna del partido . El viernes pasado, un encuentro de Massa con Cristina Kirchner , en el departamento de Constitución donde la expresidenta cumple su condena judicial, agitó la pelea, con interpretaciones sobre un posible eje entre el cristinismo y el massismo contra Kicillof como especulación. En el kicillofismo no lo interpretaron de ese modo, según indicó a este diario una fuente del sector. Desde el massismo y el cristinismo destacaron que el exministro de Economía y la expresidenta hablan con frecuencia.

Este jueves, el dirigente de La Cámpora Facundo Tignanelli azuzó la puja interna con sus declaraciones. “A los militantes y dirigentes políticos se los mide por las acciones políticas que llevan adelante. Hoy no tenemos claridad sobre cuáles son las ideas que quiere llevar adelante el espacio del gobernador en términos de proyecto de país porque no hay un diálogo con Cristina, si no me equivoco, desde hace más de un año”, dijo Tignanelli al canal de streaming Gelatina. Tignanelli es el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo en la Legislatura y un hombre de confianza de Máximo Kirchner.

Como periodista político, estoy presente en LA NACION desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en LA NACION.

Fuente: La Nación