Ser viejo no es un problema, el problema es creer que está mal

Mentira Gardel. Veinte años son un montón y pueden marcar la diferencia entre ser adulto joven o convertirte en un anciano. Es verdad que pasan volando, eso sí. Cuando cumplí cincuenta, la mayoría de las felicitaciones incluían el elogio de la juventud y la apariencia. ¡Estás impecable! ¡No pareces! Alguien arriesgó jovata, pero en chiste, y yo sonreí con una mueca impostada. Quizás por primera vez empecé a reflexionar sobre el supuesto de haber inaugurado la segunda mitad de mi vida. Y acá estamos, ensayando una reivindicación del paso del tiempo . Porque la edad no debería traernos fecha de vencimiento. ¿La trae?

No importa cuándo leas esto, más tarde o más temprano, también vas a estar ahí .

Según el escritor Federico Jeanmaire, los que te avisan que estás viejo son siempre los otros . También dice que uno empieza a ser “un resto” bastante antes de la muerte. Y en otro libro se pregunta: ¿cuándo empieza todo lo que empieza?.

Cuando un pibe te dice señor o señora y te indignas a carcajadas con tus amigos, no es. Tampoco es cuando aparecen las primeras arrugas ni cuando subís una story con pretendida cara de espanto porque te salió una cana. Y definitivamente tampoco cuando a tu hijo preadolescente le das cringe por hacerte la canchera. Es un poquito después, no mucho después eh. Es el día en que te miras, te venías viendo, pero ese día te miras. Y te reconoces “grande” . La palabra grande adquiere un peso pesadísimo de llevar. Y ahora, qué.

Ser viejo no es un problema, el problema es creer que serlo está mal .

Hoy la expectativa de vida ronda los 80 años. Por supuesto que no se trata de un dato matemático sino estadístico. Y social. En la Argentina, hay más de un millón de jubilados por encima de esa edad . Y unos 8000 de esos adultos mayores ya cumplió los 100.

Entonces, la romantización o el viejismo. Dos caras de una etapa que nadie quiere mirar muy de frente (¿será por miedo a contagiarse?). Se pasa de la subestimación a infantilizarlos, decidir por ellos, hablarles en diminutivo. Después está el otro extremo, el viejo como sinónimo de sabiduría y ese halo angelical de abuelo de los cuentos. O la otra, tan de moda, pedirles pila, que hagan gimnasia, no se dejen vencer por la edad, mantengan la actitud, viajen por el mundo, corran maratones, se abran un TikTok.

Ensayo sobre la vejez es un documental que propone dejar el prejuicio de lado y escuchar qué tienen para decir.

Al hueso, pensamos con Daniel Raichijk, codirector de la película, cuando iniciamos el proyecto. Que hablen los viejos. Sin intermediarios . Qué piensan, qué les pasa, cómo se sienten, cómo se ven. Ellos y la cámara; en crudo, en blanco y negro, en un primer plano irritante. El sentido de la vida, el paso del tiempo, sus miedos, sus incertidumbres, sus pequeños planes a futuro, su soledad.

No existe el envejecer, existe el vivir . Pero también es una especie de entrenamiento mantenerse vivo . ABEL (88)

Yo te voy a decir una barbaridad. No hay que cuidar a los viejos. Uno necesita tener una sensación de autosuficiencia , de independencia. La gente de edad, cuando necesita, lo pide. Si vos te adelantas a ayudarlo, le estás creando el marco de su envejecimiento y eso es mortal. ALBERTO (96)

A veces me miro en el espejo, y digo bueno, pero es la edad, me tengo que resignar. Hay que aceptar, tomarlo con calma . DOMINGA (92)

Muchas veces pienso, qué bueno sería no despertarme un día y cortarla acá . MIRIAM (84)

Yo no me canso de vivir. Sí tengo momentos de angustia, porque recuerdo lo que era y veo lo que soy, y me da mucha pena . ALBERTO (92)

¡Vieja los trapos! Yo me siento... parece que tuviera 14 años. Yo soy así, linda, arrugada, como sea. Adonde voy me siento bien, no me siento menos que ninguno. NINA (100)

Será que uno acumula experiencia. Empezás a ver todo con otra perspectiva . Cada vez te arreglas con menos cosas. Sos feliz con menos. IRENE (82)

Yo trato de vivir el día a día. Puedo proyectar, pero no más que una semana, porque la vida es tan efímera, tan transitoria. Hay que vivir el presente . ENRIQUE (81)

Si uno baila la vida, si uno juega la vida, el juego no cansa. Esta época tiene la mentalidad de que jugar es competir y ganar. La gente se cansa de perder. Pero cuando uno deja de competir y deja de querer ganar o perder, siempre encuentra la forma de jugar . RICHARD (79)

Datos para ver Ensayo sobre la vejez , la película dirigida por Valeria Sampedro y Daniel Raichijk.

Permanecerá en la cartelera todos los miércoles del mes.

Fuente: TN