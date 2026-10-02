“Se embolsa todo”: el revelador artículo de un medio de Burkina Faso sobre las condiciones que impone la AFA

Mientras permanece la incertidumbre sobre el cruce de este sábado de la selección argentina con Burkina Faso por los vuelos cancelados y las quejas de los jugadores del combinado africano, un medio de ese país publicó un revelador artículo sobre las condiciones que impondría la AFA para la realización de los amistosos. “ Se embolsa todo ”, denunció el sitio.

De acuerdo a FasoSports , que se describe como el portal “número uno” de deportes de Burkina Faso, la entidad que conduce Claudio ‘Chiqui’ Tapia quiere pagar siempre “lo menos posible” a la hora de llegar a un acuerdo para concretar un amistoso contra la equipo que dirige Lionel Scaloni .

En la publicación, el medio detalla que si bien la AFA cubre el alojamiento, los gastos y el viaje de las selecciones, no ofrece ninguna bonificación por participación, ni siquiera una parte de los ingresos que genere el partido .

“ Por eso buscan a selecciones africanas de mitad de tabla o con menos recursos , para que acepten las condiciones porque se enfrentan a Argentina”, dijo en diálogo con el medio burkinés un directivo que fue contactado por la dirigencia de AFA para acordar la realización de un amistoso.

En ese sentido, -siempre de acuerdo a FasoSports -, la AFA pretendería maximizar sus ganancias mediante la empresa Euro Data Sport. El objetivo sería reducir los costos , sobre todo en los viajes, motivo por el cual el ofrecimiento a Mauritania, para uno de los últimos cotejos que disputó la selección antes del Mundial 2026, fue el de trasladarse por el vuelo comercial más económico del mercado .

Los mauritanos se negaron y optaron por un vuelo privado, mientras que la entidad que conduce Tapia decidió pagarles el precio de los billetes del avión comercial.

En el caso de Burkina Faso, el plan original estipulaba que el plantel llegara al país el martes a la noche desde la ciudad marroquí de Casablanca, donde disputó el partido de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 (CAN) ante la República Centroafricana, a la que venció el lunes último por 1 a 0.

Sin embargo, y según la federación burkinesa, hubo “ dos vuelos fallidos ”. Tras el segundo viaje frustrado, la entidad indicó en un comunicado que el traslado de los jugadores se vio afectado “tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión , del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre”.

Y agregó: “Dicha cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación”.

En medio de la desorganización, los futbolistas se plantaron y se negaron a volar en un vuelo comercial en vez de uno chárter. La situación escaló a tal punto que rechazaron entrenar a pesar de las intenciones de su entrenador, Amir Abdou .

“Esta creciente tensión también es palpable en Argentina , donde la federación no quiere ningún contratiempo dados los ingresos prometidos; el verdadero propósito de estos partidos en los que la AFA se embolsa todo y las federaciones africanas, desde Mauritania hasta Burkina Faso, pasando por Benín, que jugará en Buenos Aires el 6 de octubre en el último partido de Messi, no reciben nada ”, afirmó el medio burkinés.

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Fuente: La Nación