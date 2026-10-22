Se cayó de la bicicleta por una calle en mal estado, fue a la Justicia y la indemnizarán por $22 millones

Una mujer que circulaba en bicicleta por una localidad del sudoeste del conurbano bonaerense perdió el control del vehículo al pasar por una esquina cubierta de agua estancada y verdín. La caída le provocó una fractura grave de tobillo, requirió una cirugía y le dejó secuelas permanentes. Ahora, la Justicia confirmó que un municipio y una empresa estatal de agua deberán indemnizarla con $22.205.435,10 más intereses .

El accidente ocurrió el 23 de noviembre de 2021, cerca del mediodía. La mujer tenía 55 años y, al intentar doblar en una esquina, la rueda delantera de su bicicleta patinó sobre el agua acumulada en el asfalto. Cayó con fuerza contra el pavimento y se golpeó la pierna izquierda.

Fue asistida por personas que pasaban por el lugar y trasladada a un hospital público. Allí le diagnosticaron una fractura trimaleolar de tobillo , una lesión que afecta tres zonas de la articulación y que requirió una cirugía reconstructiva con la colocación de material de osteosíntesis.

La ciclista inició una demanda por daños y perjuicios contra la comuna y la compañía encargada del servicio de agua potable. Sostuvo que el charco se había formado por una pérdida en las cañerías que llevaba meses sin repararse y que no había carteles ni señales que advirtieran sobre el peligro.

En primera instancia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mercedes consideró acreditado el accidente a partir de los testimonios de vecinas que lo presenciaron, fotografías del lugar e historias clínicas que documentaron las lesiones.

El fallo señaló que el municipio tenía la obligación de mantener las calles en condiciones seguras y advertir sobre los riesgos. También responsabilizó a la empresa de agua por no reparar a tiempo la pérdida. Entre las pruebas, se tuvo en cuenta que la propia compañía había reconocido que arregló la avería pocos días después de la caída.

La sentencia de primera instancia fijó una indemnización total de $22.205.435,10, más los intereses correspondientes . El monto contempló distintas consecuencias físicas y psicológicas del accidente.

Según la resolución, las secuelas de la fractura afectaron la capacidad de la mujer para caminar con normalidad, hacer esfuerzos físicos y realizar actividades cotidianas.

La Justicia distribuyó la responsabilidad en un 70% para la empresa de agua y un 30% para el municipio , aunque estableció que ambas debían responder por el total de la indemnización frente a la víctima. La condena también alcanzó a la aseguradora citada en garantía.

Tanto el municipio como la empresa de agua y la aseguradora apelaron la sentencia . Cuestionaron cómo había ocurrido el accidente, pusieron en duda la existencia del charco con verdín y sostuvieron que los montos eran excesivos.

La compañía de agua también argumentó que la mujer había sufrido la caída por su propia imprudencia . Sin embargo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los planteos y confirmó la condena.

Los jueces consideraron que los testimonios respaldaban la existencia de una pérdida constante de agua y un hundimiento del asfalto que provocaba el anegamiento. También señalaron que circular en bicicleta por la vía pública no constituye, por sí solo, una conducta riesgosa y que el agua se extendía de cordón a cordón, por lo que resultaba inevitable atravesar ese sector.

De esta manera, la Cámara dejó firme la indemnización de más de $22 millones más intereses por las lesiones que sufrió la mujer y por las responsabilidades atribuidas al municipio y a la empresa estatal de agua.

Fuente: TN