Del asado con amigos al fraude piramidal: así habrían estafado a Pedro Troglio con la compra de dos departamentos

Un fiscal de La Plata citó a indagatoria a los dueños de una desarrolladora inmobiliaria , acusados de desviar fondos que eran parte de un fideicomiso para la construcción de edificios en distintos puntos de la ciudad.

Entre los denunciantes se encuentra Pedro Trolgio , exfutbolista y actualmente director técnico de Banfield, que pidió la detención de Diego Lacki como principal responsable, y la imputación de Juan Ignacio Eulloque y Macarena Núñez , socios y administradores de la firma ABES Desarrollos Inmobiliarios SRL .

Según su denuncia, pagó más de 150.000 dólares para la compra de dos departamentos que nunca fueron entregados. Además, señala que ese dinero habría sido desviado y nunca invertido en las obras que habían prometido.

Tras la presentación de su abogado Miguel Ángel Molina , el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N° 3 de La Plata, llamó a declarar a Núñez y Eulloque para este jueves , a las 10 y 12 respectivamente, mientras que Lacki fue citado el viernes a las 10 de la mañana.

Troglio anticipó a TN que estará presente en la puerta de la fiscalía de 7 y 56, donde reunirá a un grupo de damnificados.

Pedro Troglio llegó a ABES a través de una persona de su confianza. El primer acercamiento fue en una cena en la que conoció a Diego Lacki , quien se presentaba como dueño de la desarrolladora y que le habló de los negocios inmobiliarios que tenía en marcha.

La propuesta era invertir en departamentos que todavía estaban en construcción . Los compradores entregaban dólares para ingresar a un fideicomiso y, mientras esperaban que terminaran las obras, recibirían una renta mensual .

El negocio parecía atractivo y, según la denuncia, Lacki transmitía “seguridad sobre el avance de los edificios y la solidez de la empresa”.

Troglio contó públicamente cómo fue ese primer acercamiento y describió al hombre que les presentó la oportunidad. “Apareció este personaje, Diego Lacki. Empieza a hablar, te cae simpático... Pusimos dinero en efectivo, cobrábamos una renta mensual hasta que se paralizó todo. No me respondió nunca más ”, relató.

La confianza fue clave para que los inversores avanzaran. Pero todo terminó en la nada.

La primera operación de Troglio y su pareja fue en el fideicomiso ABES Dezzeo . El contrato se firmó el 14 de marzo de 2024 por un departamento de un dormitorio de unos 53 metros cuadrados, proyectado en la calle 55, entre 4 y 5, de La Plata. El precio fue de US$64.092 .

La segunda inversión fue en ABES Lucero . El contrato se firmó el 24 de julio de 2025 por el departamento 7° B, por US$93.650 . En total, la pareja puso más de US$157.000 en los dos proyectos.

La oferta incluía un ingreso mensual mientras se terminaban los edificios. En el caso de Dezzeo, el contrato contemplaba una renta de $290.000 , actualizable, hasta que la unidad pudiera entregarse. Para Lucero, la renta acordada era de $564.300 mensuales .

En uno de los audios aportados a la Justicia, Lacki explica cómo funcionaría ese pago. “Si pasa un mes del mes dieciocho, a partir de ahí empezás a cobrar una renta equivalente al canon locativo, al precio de valor del alquiler del departamento”, se escucha decir en una grabación.

Según la denuncia, la renta dejó de pagarse y las obras no se terminaron . Troglio también sostuvo que Lacki les había transmitido que los edificios estaban avanzados y próximos a completarse, y que les había mostrado imágenes e infografías para respaldar esa información . La fiscalía incorporó los contratos y ese material a la investigación.

Entre las pruebas presentadas por Troglio hay comprobantes bancarios, contratos, conversaciones y audios de WhatsApp. Además, incluyó una transferencia de US$35.000 hacia una cuenta de Citibank en el exterior , cuyo beneficiario formal era KALI ESTATE LLC , una compañía de responsabilidad limitada registrada en Florida, desde junio de 2021, con domicilio en Miami.

En la página oficial de la compañía, figuran proyectos inmobiliarios de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, uno llamado “Barrio Norte” y otro “Costa Esmeralda”, ubicado en la ruta 11, en la Costa Atlántica.

Uno de los damnificados contó en su denuncia que, al ver que la cuenta donde estaba transfiriendo se encontraba a nombre de una firma diferente a ABES, y que estaba radicada en Estados Unidos, le preguntó a Lacki y él “minimizó esa circunstancia”. Según contó el testigo, “dijo que lo transfiriera igual, que esa firma estaba a su nombre” .

“Los elementos reunidos permiten sostener que la utilización de la cuenta estadounidense respondió a una instrucción impartida por Diego Lacki (...), pero con la evidente finalidad de que ese dinero no conformara los fondos del fideicomiso”, señalaron.

La resolución fiscal también detalla pagos vinculados con la compra en Lucero, que representan dos transferencias de US$35.000 y otros US$20.600 entregados en efectivo en las oficinas de ABES , en Plaza Rocha 89, en La Plata.

Además, Troglio presentó 66 audios de WhatsApp intercambiados entre Lacki y otro inversor damnificado. En esas conversaciones se habla de oportunidades de inversión, precios, condiciones de ingreso a los fideicomisos y supuestos avances de las construcciones. La fiscalía también recibió imágenes de los emprendimientos y capturas de chats.

La causa abarca cinco fideicomisos inmobiliarios: ABES Thymos, Dezzeo, Vita, Lucero y Alquimia . La hipótesis fiscal es que el dinero aportado para un edificio habría sido utilizado, al menos en parte, para cubrir gastos, deudas u obligaciones de otros proyectos o de empresas vinculadas .

Según explicó la fiscalía, cada fideicomiso debía administrar los fondos de acuerdo con el emprendimiento al que estaba destinado . Si una persona aportaba dólares para comprar un departamento en un edificio determinado, esperaba que ese dinero se usara para construir esa propiedad.

La sospecha es que esa condición no se habría respetado y que los fondos de distintos proyectos habrían terminado mezclados.

El fiscal lo define como una especie de “caja común” . En ese planteo se sostiene que los recursos aportados por nuevos inversores podrían haberse usado para afrontar compromisos anteriores o cubrir los problemas financieros de otros emprendimientos, a través de un posible “fraude piramidal” .

“Los recursos obtenidos mediante la incorporación de nuevos fiduciantes , inversores y contratistas hubieran sido utilizados para afrontar obligaciones preexistentes, cubrir déficits generados por otros emprendimientos o sostener una estructura empresarial que ya se encontraba atravesando una profunda crisis financiera”, señaló Petit Bosnic.

La resolución del fiscal Gonzalo Petit Bosnic los imputó de manera preliminar por defraudaciones por administración fraudulenta , en al menos cinco hechos.

Según la hipótesis, Lacki habría tenido un papel central en el ofrecimiento de inversiones y en la gestión de los negocios. Núñez aparece vinculada con la administración de ABES y la firma de contratos, mientras que Eulloque intervino en operaciones como apoderado de la empresa y en el manejo de documentación y cuentas.

En abril de este año, la DDI allanó las oficinas de ABES y secuestró carpetas con contratos, los planos de los proyectos y documentos contables.

Troglio, por su parte, pidió que se investiguen también posibles delitos de asociación ilícita y lavado de activos , por el presunto uso de sociedades y cuentas en el exterior.

Los tres fueron citados a indagatoria para dar su versión sobre los hechos investigados. En tanto, el abogado Miguel Molina pidió la detención de Lacki por considerar que hay peligro de entorpecimiento de la causa.

Según pudo saber TN , el empresario habría contratado a un abogado para que presentara una denuncia en su contra en un juzgado donde “tenía conocidos” . De acuerdo al testimonio de ese letrado, Lacki le pidió ese “favor” para que “se agruparan las denuncias en ese juzgado y para que todas tramitaran ahí”.

Mientras la causa avanza en la fiscalía N° 3 de La Plata, en paralelo hay un expediente en el fuero civil, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°6, que debe determinar si se realiza el traspaso de la desarrolladora a una empresa que se ofreció como interesada para adquirir y terminar las obras que quedaron inconclusas.

Fuente: TN