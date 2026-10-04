Se avecinan tormentas aisladas, inestabilidad, temperaturas en ascenso e invasión de nieblas: las zonas afectadas

El tiempo presentará una mejora en el centro del país durante este domingo 4 de octubre , con condiciones más estables y un ambiente que recuperará características primaverales. El regreso del sol favorecerá el ascenso térmico en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque el comienzo de la jornada estará marcado por la presencia de humedad.

La evolución será distinta en el nordeste argentino (NEA) , donde todavía podrían registrarse tormentas aisladas durante la madrugada. Además, la disponibilidad de humedad mantendrá un escenario inestable en esa región durante los próximos días.

En la región Pampeana, el principal fenómeno de las primeras horas será la formación de neblinas y bancos de niebla densos , con una reducción significativa de la visibilidad en sectores rurales y suburbanos. El panorama tenderá a mejorar hacia la media mañana.

Según Meteored , este domingo se estabilizarán las condiciones en la región Pampeana y el centro argentino , donde se espera el cese de las lluvias y una recuperación de las temperaturas durante la tarde.

La mejora alcanzará a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba . En esas provincias, el regreso del sol permitirá recuperar parte del ambiente primaveral, con valores que superarán los 20°C por la tarde .

El pronóstico también incluye al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , donde se prevé una jornada con condiciones más estables y temperaturas en ascenso. Sin embargo, la humedad remanente podrá afectar la visibilidad durante el inicio del día.

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La humedad favorecerá la formación de neblinas y bancos de niebla densos durante la madrugada y las primeras horas de este domingo , especialmente en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba .

El fenómeno podrá provocar una reducción muy significativa de la visibilidad en áreas rurales y suburbanas . Por ese motivo, aunque las lluvias cesen en la región Pampeana, el comienzo de la jornada todavía tendrá condiciones meteorológicas que requerirán atención.

De acuerdo con el pronóstico, la visibilidad tenderá a recuperarse de manera gradual hacia la media mañana . La presencia de niebla será, por lo tanto, uno de los factores centrales para quienes deban desplazarse temprano por las zonas afectadas.

La mejora prevista para la región Pampeana no se extenderá de la misma manera a todo el territorio. En el norte del NEA todavía podrían desarrollarse tormentas aisladas residuales , especialmente durante la madrugada.

El pronóstico difundido por Meteored contempla que el norte de Misiones permanezca bajo alerta durante las primeras horas del domingo , aunque con una tendencia posterior a la mejora.

Para los días siguientes, el modelo meteorológico ECMWF mantiene humedad disponible sobre el nordeste argentino. Esa condición sostendrá un escenario inestable en la región , aun después de la disminución de las tormentas previstas para el comienzo de esta jornada.

Fuente: La Nación