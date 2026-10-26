Santa Cruz: buscan a dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por la corriente de un río

Dos hermanos de 10 y 12 años son intensamente buscados en Santa Cruz después de haber sido arrastrados por la corriente del río Gallegos mientras jugaban en el agua junto a otros dos adolescentes. La desaparición ocurrió este domingo por la tarde en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, cerca de Río Gallegos.

El operativo comenzó alrededor de las 16, cuando un llamado al 911 alertó sobre la desaparición de los menores. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio rastrillaje por agua y tierra , pero hasta la última información oficial disponible no habían logrado encontrarlos.

Las autoridades anunciaron que este lunes se incorporaría más personal especializado para reforzar la búsqueda.

Según la reconstrucción difundida por el Gobierno de Santa Cruz, los hermanos estaban jugando en el río junto a otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

Los cuatro comenzaron a ser arrastrados por el agua . Los adolescentes mayores consiguieron salir, pero los hermanos de 10 y 12 años desaparecieron de su vista.

Uno de los sobrevivientes relató lo ocurrido a los investigadores. “El agua nos arrastró”, contó el adolescente de 15 años , según publicó La Opinión Austral.

El joven fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para una evaluación médica, debido a que habría ingerido agua durante el episodio. También recibió acompañamiento psicológico junto a su madre.

Desde que se recibió la alerta, la Policía de Santa Cruz desplegó un operativo en el sector de La Toma, ubicado sobre la Ruta Nacional 40.

Participan efectivos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) de Bomberos, equipos de buceo, personal de Protección Civil y distintas dependencias policiales.

Los rescatistas realizaron tareas de búsqueda en el agua y en las márgenes del río durante toda la tarde del domingo.

Ante la falta de resultados, las autoridades dispusieron mantener una parte del operativo durante la noche, con integrantes del GERS trabajando en el sector.

La búsqueda también contempla la utilización de drones para inspeccionar sectores de difícil acceso.

Las autoridades advirtieron sobre la peligrosidad de la zona por la presencia de pozones y las características de la corriente. También solicitaron a los vecinos que se retiraran del lugar para no entorpecer el trabajo de los rescatistas.

La gran cantidad de vehículos que se dirigieron hacia el sector generó dificultades de circulación en el puesto de Güer Aike.

Mientras continúa la búsqueda, profesionales del Ministerio de Salud y Ambiente brindan asistencia psicológica y acompañamiento a los padres de los hermanos desaparecidos.

El Juzgado de Instrucción N.º 3 tomó intervención en el caso y permanece informado sobre el desarrollo de las tareas.

Fuente: TN