Salta: mataron a golpes en la cabeza a una mujer de 38 años y detuvieron a su hijo de 21

Delicia Bollada tenía 38 años y vivía en Joaquín V. González, en la provincia de Salta. Durante la madrugada del lunes fue víctima de una violenta agresión en su casa del barrio Facundo Quiroga y murió poco después de ser trasladada al hospital. Por el crimen está detenido su hijo, de 21 años , mientras la Justicia investiga si se trató de un femicidio.

El hecho ocurrió alrededor de la 1, apenas una hora después de que terminara el Día de la Madre. De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios locales, el joven habría llegado a la vivienda en estado de ebriedad y visiblemente alterado. Allí se habría desencadenado una discusión con su madre.

Una de las hipótesis que se investiga indica que el acusado le habría exigido $1000 a la mujer y que, ante la negativa de ella, comenzó a golpearla , según indica Informate Salta . Las circunstancias del ataque todavía deben ser esclarecidas y esa versión no fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la agresión habría sido con un objeto contundente y tan violenta, que la hija de Bollada intentó intervenir para detenerla. La joven estaba acompañada por su novio y, ante la imposibilidad de frenar al sospechoso, ambos habrían buscado refugio debajo de una cama para evitar ser atacados.

Los vecinos también habrían escuchado lo que ocurría e intentado intervenir. Finalmente, dieron aviso al sistema de emergencias 911.

Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, encontraron a la mujer gravemente herida en una habitación. La trasladaron de urgencia al hospital local, pero ingresó sin signos vitales alrededor de la 1.45.

La autopsia preliminar determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo encéfalo craneano grave , según informó el medio Qué pasa Salta . Cumplidos los trámites legales correspondientes, la fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares, que esta mañana velaron su cuerpo.

La noticia generó conmoción entre los allegados de Bollada. En las redes sociales, una de sus amigas publicó un mensaje para despedirla y recordar los momentos que compartieron.

“Hoy me toca despedir a una amiga que fue parte de tantos momentos de mi vida”, escribió. En su publicación evocó las risas, las charlas y las experiencias que las unieron, y expresó la dificultad de aceptar que ya no volverá a verla.

“Nunca me imaginé que llegaría el día de tener que despedirte y aceptar que ya no voy a verte más”, agregó. La mujer también agradeció los recuerdos compartidos y destacó la huella que Delicia dejó en su vida. “Aunque hoy ya no estés físicamente, siempre vas a vivir en mis recuerdos y en mi corazón”, expresó.

“Descansá en paz, mi querida Deli. Jamás voy a olvidar todo lo que vivimos juntas. Ojalá el cielo te reciba con todo el amor que te merecés. Hasta siempre, amiga”, concluyó.

Fuente: TN