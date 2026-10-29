Robó en un country de Córdoba, escapó de la Policía y murió tras volcar con su camioneta

Un ladrón de 36 años murió al volcar durante una persecución policial en Córdoba. El incidente se registró después de un robo en un country ubicado en el municipio de Villa Parque Santa Ana .

Durante la madrugada de este jueves, dos hombres ingresaron a una casa desocupada en un barrio privado y, tras cometer el delito, escaparon en una camioneta por un camino rural que conecta la zona con la localidad de Malagueño.

En la huida, el conductor perdió el control del vehículo y volcó. Según informó ElDocetv , el impacto fue tan violento que el ladrón murió en el acto .

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró el cuerpo dentro de la camioneta y confirmó que se trataba del hombre que manejaba.

Mientras los efectivos trabajaban en la escena del accidente, el otro sospechoso logró salir del vehículo y escapó a pie . Desde ese momento, la Policía desplegó un operativo de rastrillaje en la zona rural para intentar dar con su paradero.

Hasta ahora, el cómplice permanece prófugo y las autoridades continúan con la búsqueda. La investigación apunta a reconstruir tanto las circunstancias del robo en el barrio privado como los detalles del accidente que terminó con la muerte de uno de los delincuentes.

Fuente: TN