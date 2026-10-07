Rige la alerta naranja por fuertes tormentas en el AMBA: hay varias zonas inundadas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo en la Ciudad se extenderá hasta el fin de semana.

Según informó la cuenta de X Merlo Real, el centro de la localidad, sobre la Estación, se inundó por la tormenta de este miércoles.

Una fuerte tormenta dejó este miércoles calles completamente anegadas en Caseros , partido de Tres de Febrero, y en medio del caos una conductora vivió una situación desesperante: su auto se quedó atascado en el agua de calle Nicaragua y comenzó a incendiarse. La joven estaba sola. Intentó empujarlo con sus propias manos hasta que un vecino que pasaba con una camioneta frenó y la ayudó a sacarlo del agua.

Las imágenes captadas por TN muestran el vehículo, un Peugeot 206, detenido en medio de lo que los propios vecinos describieron como una laguna, con humo saliendo del capó y fuego en la zona del motor.

De acuerdo con el Observatorio Central Buenos Aires, desde las 11 de la mañana hasta las 16, se registraron 19,5 milímetros de precipitación acumulada.

Datos de las 16 h Temperatura 18.8°C Humedad 94% Presión 1004.9 hPa Viento WNW 04 km/h Cielo cubierto Visibilidad 10 km Precipitación acumulada 19.5 mm

De acuerdo con los videos a los que ha tenido acceso TN, se reportaron inundaciones en distintas localidades del AMBA, como en Caseros, Ramos Mejía, Haedo, Ciudadela, San Justo, El Palomar, Pablo Podestá y Morón.

El Servicicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta naranja por tormentas en toda la zona costera desde La Plata hasta San Clemente del Tuyú, todo el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA y Chascomús y alrededores.

Según detalló el meteorólogo Fernando Confessore, las tormentas van a disminuir su intensidad sobre la Ciudad de Buenos Aires, pero el perío de inestabilidad será prolongado, por lo que posiblemente se registren precipitaciones hasta el domingo.

El avance de las tormentas durante la tarde provoca complicaciones en distintos puntos del país. En el AMBA, se registran inundaciones en sectores de zona oeste , mientras continúa vigente el alerta por tormentas fuertes.

La situación continuará inestable durante el resto de la jornada. Según el pronóstico del SMN, las condiciones tenderán a empeorar durante la tarde.

Para ese período se esperan tormentas fuertes , con una probabilidad de precipitaciones de entre 70% y 100% .

La temperatura llegará a los 20° , mientras que el viento soplará del este a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El SMN emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, con lluvias intensas y ocasional caída de granizo , para todo el AMBA.

El pronóstico marca a la tarde como el período de mayor intensidad de este episodio de tormentas.

La probabilidad de precipitaciones llegará al 70%-100% , con tormentas fuertes y posibilidad de fenómenos asociados como granizo, actividad eléctrica y ráfagas.

El viento continuará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h .

El alerta naranja contempla valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros , aunque el SMN advierte que esos registros pueden ser superados de manera puntual.

Por este motivo, durante los momentos de mayor intensidad pueden producirse anegamientos temporarios y complicaciones en calles y avenidas.

Ante el alerta naranja por tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar una serie de precauciones para reducir riesgos y evitar accidentes durante el temporal. 1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. 2- Salí solo si es necesario. 3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos. 4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. 5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. 6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. 7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. 8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. 9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El alerta naranja continúa vigente para el AMBA. El organismo advierte que las tormentas pueden ser fuertes y, en algunos sectores, localmente severas.

El fenómeno puede estar acompañado por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas .

Las lluvias y tormentas afectan durante la mañana a distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires , en una jornada marcada por la inestabilidad.

El SMN prevé tormentas aisladas durante esta primera parte del día, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% .

La temperatura ronda los 15° y el viento sopla del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

Fuente: TN