David Mingo, electricista: “Conectar el lavarropas y el lavavajillas al mismo alargador puede ser muy peligroso”

David Mingo , un electricista en España con 22 años de experiencia, advirtió sobre uno de los errores que más se repiten en las instalaciones eléctricas de los hogares: conectar varios electrodomésticos de gran potencia a una misma zapatilla eléctrica . Según explicó, esta práctica puede provocar un calentamiento excesivo en las conexiones y generar un riesgo para la instalación.

Según él, una de las situaciones más graves que encontró fue en una cocina donde la lavadora y el lavavajillas estaban conectados a la misma zapatilla eléctrica . Cuando ambos aparatos funcionan al mismo tiempo, la instalación puede quedar sometida a una carga para la que no fue diseñada.

El electricista explicó que este tipo de conexiones también puede favorecer el deterioro de los enchufes y las zapatillas eléctricas . Además, recomendó prestar atención a otros aparatos que requieren mucha potencia , como los calefactores eléctricos portátiles, y evitar conectarlos a alargadores o zapatillas.

David aseguró que esta situación es una de las imprudencias que más le llaman la atención durante su trabajo. “He visto cocinas con la lavadora y el lavavajillas conectados a la misma regleta” , contó al referirse a una práctica que puede resultar peligrosa.

El problema aparece cuando varios electrodomésticos de alto consumo funcionan simultáneamente y la zapatilla o la línea eléctrica no está preparada para soportar esa demanda. En esas condiciones, las conexiones pueden calentarse en exceso y deteriorarse.

Además, el especialista desaconsejó utilizar zapatillas eléctricas o alargadores para conectar calefactores portátiles , ya que estos equipos consumen una gran cantidad de potencia durante períodos prolongados.

Otro de los problemas que el electricista encuentra con frecuencia son los saltos inesperados del diferencial y los cortes de suministro . Según explicó, atiende dos o tres avisos por semana relacionados con este tipo de inconvenientes.

Uno de los errores más habituales consiste en volver a levantar el interruptor una y otra vez sin intentar descubrir cuál fue la causa. “La clave es localizar el problema y solucionarlo correctamente” , aseguró David al explicar cómo actuar ante una derivación.

Los falsos contactos también forman parte de los problemas que más preocupan al especialista. Una conexión floja o deteriorada puede generar calor de manera silenciosa y pasar inadvertida para el usuario hasta que aparece una falla.

En las viviendas antiguas, además, pueden existir otros inconvenientes relacionados con las protecciones eléctricas y la toma de tierra. Por eso, el hecho de que las luces y los electrodomésticos funcionen correctamente no significa necesariamente que toda la instalación esté en buenas condiciones.

David también recomendó realizar una revisión previa antes de conectar un vehículo eléctrico a un enchufe convencional . En estos casos, considera importante evaluar la instalación y contar con un sistema de control dinámico de carga que permita adaptar la potencia al consumo del hogar.

Fuente: TN