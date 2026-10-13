Rescataron a un potrillo que había caído a un canal durante la madrugada

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Un potrillo que había caído a un canal de riego fue rescatado durante la madrugada en Cruz del Eje, Córdoba, gracias a un operativo conjunto entre efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal especializado.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones del Callejón de los Olmos, donde policías advirtieron que el animal se encontraba dentro del cauce y necesitaba ayuda para salir.

Ante la situación, solicitaron la intervención del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de Bomberos Voluntarios, cuyos integrantes se sumaron a las tareas de rescate.

Los equipos coordinaron las maniobras y utilizaron técnicas y equipamiento especializado para retirar al potrillo de manera segura.

Finalmente, lograron sacar al animal del canal en buenas condiciones. No se informaron complicaciones durante el procedimiento.

El operativo permitió poner a salvo al potrillo durante la madrugada, en un trabajo conjunto entre las distintas fuerzas y los equipos de emergencia.