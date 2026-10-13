El Centro Islámico denunció al “Gordo Dan” por discriminación tras su posteo contra la religión

El Centro Islámico denunció penalmente al tuitero oficialista Daniel Parisini , alias el “Gordo Dan”, por un posteo que hizo hace algunos días en X, donde afirmaba que el Islam se caracteriza por crímenes como “violaciones”, “decapitaciones”, “pedofilia” y “esclavitud” , entre otros. El propio presidente Javier Milei había avalado el mensaje del propagandista.

La denuncia discriminación se realizó ante una fiscalía y el caso lo tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi , del Juzgado Federal N°8, según pudo saber LA NACION . El streamer y líder de la agrupación Las Fuerzas del Cielo (con afinidad al asesor presidencial Santiago Caputo ), en las últimas semanas, asoció en redes sociales la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres , los actos terroristas y la pedofilia.

“Ante la aparición de acusaciones y tergiversaciones a través de una campaña sistemática de desinformación , nos vemos en la obligación de aclarar algunos temas relacionados con nuestra fe. Como ciudadanos de esta Nación, donde habitan musulmanes de varias generaciones, somos respetuosos de nuestra Constitución”, señaló la entidad en un comunicado.

Además, expresó que la libertad de expresión es “un derecho indiscutible y central para la democracia” y que la intención “no es censurar” a aquellos que opinan sobre el islam . “Nos pone en alerta cuando la información que circula resulta falsa y su difusión contribuye a crear estigmatización o discriminación hacia las personas que simplemente profesan su fe. Si bien reconocemos que en el mundo existen personas o grupos que en nombre de la religión cometen delitos, la generalización que se presenta acerca del islam, su doctrina y sus valores resulta perversa, oscura, descontextualizada y también alejada de la realidad nacional” , agregó.

Hizo mención, en tanto, a que Parisini, entre otros usuarios, importan “conflictos de otras latitudes” hacia la Argentina, donde hay “armonía entre comunidades religiosas” y que en ese marco “se siembran semillas de odio que de ninguna manera contribuyen al bien del país”.

“Es fantasioso, absurdo y grotesco sostener que haya algún tipo de plan de inmigración o intento de proyectar una cultura distinta a nuestra cultura argentina. En nuestra historia centenaria jamás tuvimos la necesidad de enfrentar una situación de estas características”, insistió el Centro Islámico.

“Los delitos los cometen las personas, no las creencias religiosas. La inmensa mayoría de los musulmanes del mundo vive su día a día con los mismos anhelos que todos, vivir con fe, paz, bienestar, familia, trabajo y respeto. Y por supuesto los musulmanes que viven en este país también”, cerró.

Desde la entidad religiosa sostuvieron a este medio que la denuncia a Parisini (además hay otras dos ya hechas: contra Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como el youtuber “El Presto”, y contra el abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez por “expresiones estigmatizantes y discriminadoras”) fue realizada “en base a fallos que hubo a favor de otras minorías”.

En la Argentina, los actos de discriminación no se encuentran tipificados de manera directa en el Código Penal, sino en la Ley Antidiscriminatoria 23.592 . Por incitación al odio y persecución se establece pena de prisión de un mes a tres años para quienes participen en organizaciones de superioridad racial/étnica o inciten al odio y la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Parisini, uno de los integrantes de las milicias digitales de La Libertad Avanza , ya había contado que fue denunciado por el Centro Islámico, aunque recién en las últimas horas se conocieron el juzgado y los detalles de la presentación.

“Quieren, a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa” , escribió Parisini.

El conductor de La Misa, el programa ultraoficialista que se emite por el canal de streaming Carajo , planteó que se considera víctima de una persecución por haber criticado al islam. Anticipó que no pedirá disculpas y redobló la apuesta: dijo que está “dispuesto a ir preso” para defender a la Argentina “de la amenaza que representa hoy el islam para el mundo y para la humanidad entera”.

El propagandista del Gobierno comentó que había decidido hacer público que el Centro Islámico presentó una denuncia penal en su contra porque “los inmigrantes musulmanes están prendiendo fuego Francia” [en relación a las protestas estudiantiles] y ”volviendo a secuestrar aviones para estrellarlos y matar un montón de gente en el nombre de su religión”, en alusión al intento de secuestro del avión de Flydubai hace dos semanas, que según la investigación el atacante buscaba estrellar la aeronave en territorio israelí y replicar el atentado del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.

El vínculo entre las instituciones musulmanas argentinas y la Secretaría de Culto, a cargo de Agustín Caulo , atraviesa un período de escaso diálogo, de acuerdo a fuentes de esa religión, una situación que, según referentes de esa comunidad, se profundizó en el contexto de la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista para el 8 al 11 de noviembre.

Mientras el Gobierno avanzó en la coordinación institucional con la Iglesia católica para organizar la llegada del Pontífice, desde la comunidad describen dificultades para sostener la interlocución clásica con el Gobierno.

LA NACION contactó a la Secretaría de Culto, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Luego de que Parisini difundiera su mensaje, los principales exponentes de Las Fuerzas del Cielo salieron a respaldarlo con fuertes cuestionamientos al islam. Uno de los más duros fue el diputado bonaerense Agustín Romo . “¿Quiénes se creen que son los del Centro Islámico para denunciar a un ciudadano argentino por ejercer su derecho a la libertad de expresión?“, sostuvo.

Y Milei, quien se había mantenido al margen de los mensajes de los tuiteros libertarios contra el islam, avaló la semana pasada la respuesta de Parisini. No es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín al asesor Santiago Caputo arremeten contra el islam y abren una grieta interna con la familia Menem, avalada por la hermana del Presidente, Karina Milei .

En junio de 205, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam” , sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.

“Borrá eso, pelotudo” , le respondió Sharif Menem , jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos integran la administración de Milei, al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

Fuente: La Nación