Rescataron a cuatro perros desnutridos de una vivienda e investigan a un hombre por maltrato animal

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Cuatro perros fueron rescatados de una vivienda en condiciones de abandono y desnutrición crónica. El caso ocurrió en Rawson, Chubut, y derivó en una investigación judicial contra el hombre que estaba a cargo de los animales. Dos de los perros murieron meses después del rescate.

El operativo se realizó el 23 de julio de 2025, cuando efectivos policiales y personal municipal ingresaron al domicilio con una orden judicial. Allí encontraron a los animales, identificados como Nieve, Negra, Lupi y Lani, rodeados de residuos y obligados a desplazarse entre sus propias heces y orina.

Los estudios veterinarios confirmaron un importante deterioro nutricional, posibles enfermedades parasitarias y problemas de salud asociados a la falta de cuidados. Además, ninguno de los perros contaba con las vacunas obligatorias.

Pese a haber sido retirados de la vivienda y puestos bajo cuidado judicial, dos de ellos no lograron recuperarse. Lani murió el 21 de diciembre de 2025 y Negra falleció el 20 de febrero de 2026.

La Fiscalía considera que la falta de alimentación adecuada y de atención veterinaria habría sido determinante en el deterioro de la salud de los animales.

La jueza Eve Ponce habilitó la apertura de la investigación preparatoria, que tendrá un plazo de seis meses. La causa contempla una posible infracción a la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales, y al artículo 206 del Código Penal, relacionado con la violación de normas sanitarias.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada