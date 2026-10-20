El drama de El Niño en Corrientes: dos trabajadores rurales murieron ahogados al intentar resguardar al ganado de la crecida del río

Dos trabajadores rurales , que se encontraban desaparecidos en medio de las inundaciones que afectan a la provincia de Corrientes , fueron encontrados muertos este lunes tras un intenso operativo de Prefectura y Policía Rural.

Las víctimas, identificados con los apellidos Ledesma (55) y Salazar (49) , estaban intentando evacuar el ganado en la isla Ibarapitá , cerca de la localidad de Bella Vista, cuando fueron arrastrados por la corriente de agua .

El objetivo de ambos trabajadores era arrear el ganado para ponerlo a resguardo de las fuertes lluvias que aquejan a la provincia con la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, por efecto de las fuertes lluvias en Brasil en el contexto del fenómeno de El Niño.

La desaparición se reportó el viernes y comenzó un intenso operativo de búsqueda , que finalizó este lunes. Según informaron medios locales, durante los rastrillajes primero localizaron a los animales y luego los cuerpos sin vida.

De acuerdo con el medio El Litoral , en medio de las tareas de traslado del ganado, Ledesma y Salazar llegaron a una zona próxima a una laguna interna de la isla e intentaron retirar una pantalla solar ubicada sobre la costa. Allí es cuando habrían caído dentro del agua.

Por el momento, la Justicia se encuentra trabajando para determinar las circunstancias del trágico hecho. Mientras tanto, en distintos puntos de la provincia se desplegaron operativos para asistir a productores y trabajadores rurales, y trasladar animales hacia terrenos más altos.

Fuente: Clarín