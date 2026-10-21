Reasignan $18 millones para pagar gastos de pasajes y hotel en misiones comerciales para la yerba mate

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aprobó la creación del “Programa General de Promoción de la Yerba Mate Argentina en Misiones Comerciales Internacionales”, una iniciativa que busca generar, incentivar e incrementar las exportaciones del producto argentino. Para lo que resta de 2026, el organismo asignó $18,12 millones al financiamiento de las acciones previstas.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 113/2026, fechada el 9 de octubre y publicada en el Boletín Oficial este miércoles. El programa contempla un acompañamiento económico para los operadores yerbateros que participen en misiones comerciales y actividades de promoción en el exterior, con el objetivo de facilitar el desarrollo de vínculos comerciales y ampliar la presencia de la yerba mate en los mercados internacionales.

Según establece la resolución, la asistencia consistirá en un reconocimiento económico de los costos de traslado y alojamiento de quienes cumplan con las condiciones previstas en la reglamentación. El monto que podrá reconocerse será determinado por el Directorio del INYM, por lo que la norma no establece una suma individual uniforme para todos los participantes.

La iniciativa alcanzará a operadores inscriptos en el Registro Único de Operadores del Sector Yerbatero que desarrollen actividades de fraccionamiento, molienda o elaboración de derivados de yerba mate y acrediten capacidad exportadora. En el caso de las empresas registradas únicamente como exportadoras, podrán acceder si también cuentan con inscripción vigente en alguna de las categorías de elaboración o fraccionamiento contempladas.

El organismo estableció, además, una serie de condiciones para solicitar la inclusión en el programa. Los interesados deberán estar inscriptos en las categorías habilitadas, tener al día las declaraciones juradas y la información exigible para su actividad, no registrar multas firmes impagas ni convenios de pago caídos y no mantener litigios judiciales en trámite con el INYM por cuestiones patrimoniales.

La resolución dispone que el programa tendrá vigencia para las misiones comerciales y participaciones promocionales en el exterior realizadas desde septiembre de 2026. De esta manera, el alcance temporal previsto comprende actividades desarrolladas desde ese mes, siempre que los operadores cumplan con los requisitos establecidos.

Para reunir los $18.120.000 y atender los gastos correspondientes al resto del ejercicio económico de 2026, se dispuso reducir en el mismo monto las partidas que ya estaban destinadas al rubro “PD-Ferias y Eventos Internacionales” del presupuesto vigente. Para los años siguientes, el financiamiento deberá definirse en los presupuestos de cada ejercicio.

El programa prevé acompañar a las empresas que participen en acciones de promoción internacional impulsadas por el INYM junto con otras instituciones. Entre las actividades mencionadas en la resolución figuran las misiones comerciales que se desarrollan con la intervención de PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional, que acompaña a las empresas nacionales en su inserción en el exterior.

También podrán quedar comprendidas las rondas de negocios realizadas fuera del país, las acciones desplegadas por la Cancillería y las actividades de promoción organizadas en embajadas. De acuerdo con el texto, la finalidad es generar o fortalecer relaciones comerciales que permitan incrementar las exportaciones de yerba mate argentina.

Sin embargo, la norma establece una exclusión específica: no podrán recibir este reconocimiento los operadores que asistan a ferias o exposiciones internacionales en las que el INYM participe institucionalmente y se haga cargo de organizar, proveer o financiar los espacios o stands para las empresas convocadas. La resolución busca evitar que se superpongan asignaciones presupuestarias para un mismo evento.

En los fundamentos, el Instituto señaló que el programa apunta a acompañar a los operadores en el desarrollo de sus ventas externas, en línea con las acciones de promoción comercial que lleva adelante el Estado nacional. El objetivo, según el organismo, es generar divisas para la economía y, al mismo tiempo, obtener un beneficio económico para el sector yerbatero.

De acuerdo con los datos disponibles del INYM, las exportaciones de yerba mate aumentaron en los últimos años. El organismo busca consolidar esa evolución y potenciarla mediante nuevas acciones de promoción, aunque la norma no detalla cifras sobre el volumen exportado ni fija una meta cuantitativa para el programa.

La aprobación se enmarca en los cambios normativos que redefinieron las funciones del Instituto. En sus considerandos, la resolución recuerda que el DNU 70/2023 planteó una modernización del organismo y una mayor concentración en las verificaciones de calidad. También menciona el Decreto 812/2025, que estableció que el INYM no podrá dictar normas o disponer intervenciones que distorsionen los precios de mercado, generen barreras de entrada o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda.

En ese contexto, el organismo sostuvo que las acciones de promoción deben desarrollarse sin interferir en las relaciones comerciales entre particulares y respetando la libre competencia. La asistencia aprobada busca facilitar la participación de empresas con capacidad comprobable para abastecer directamente a cadenas comerciales internacionales, por lo que deja afuera a los operadores que no acrediten las condiciones exigidas.

Fuente: La Nación