Una cajera les mostraba su propio QR a los clientes, se compró un auto y se fue de vacaciones a Brasil

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Una cajera de 26 años fue denunciada por la dueña de un supermercado de La Plata, acusada de desviar los pagos de los clientes hacia una cuenta personal mediante un código QR que habría colocado sobre el utilizado por el comercio.

Según la denuncia, la presunta maniobra se habría extendido desde el 21 de agosto hasta el 16 de octubre, cuando la empleada fue descubierta. La comerciante estimó que el dinero desviado habría sido de entre $300.000 y $400.000 por día.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la calle 15, entre 39 y 40. La trabajadora, identificada por sus iniciales R.B.A., había ingresado al supermercado en abril de este año.

De acuerdo con el relato de la propietaria, la empleada colocaba diariamente un código QR propio sobre el del establecimiento. De esa manera, los clientes creían que abonaban sus compras al supermercado, pero el dinero habría ingresado a la cuenta personal de la cajera.

La denunciante también sostuvo que la joven eliminaba del sistema los productos registrados en la caja, una práctica que presuntamente le permitía ocultar las diferencias entre las ventas y los ingresos del negocio.

Cómo descubrieron la presunta maniobra

La propietaria aseguró que descubrieron a la empleada el 16 de octubre, cuando la sorprendieron colocando su código QR sobre el del comercio. A partir de ese momento, realizó una denuncia que posteriormente fue ratificada ante la Justicia.

Entre los elementos aportados figuran el código QR que habría utilizado la trabajadora para recibir los pagos y grabaciones de video que, según la comerciante, permitirían reconstruir lo ocurrido.

La dueña también afirmó que, durante el período investigado, la empleada compró un automóvil y viajó una semana a Brasil. La Justicia deberá determinar si esas operaciones tienen relación con el presunto desvío de dinero.

Por el momento, no se informó el monto total que habría sido desviado ni la cantidad de transacciones involucradas.

Cómo sigue la investigación

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón, que deberá analizar las pruebas presentadas y establecer el alcance de las operaciones denunciadas.

Hasta el momento, no se informó que la joven haya sido detenida ni que exista una imputación formal. La investigación continúa abierta y las acusaciones deberán ser acreditadas judicialmente.