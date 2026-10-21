Murió un nene por la ameba “come cerebros” y clausuraron un complejo de aguas termales en Catamarca

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Un niño de 10 años murió a causa de una infección conocida como meningoencefalitis amebiana primaria y las autoridades ordenaron el cierre preventivo de un complejo de aguas termales en Fiambalá, Catamarca, mientras se realizan análisis para determinar si el contagio se produjo en ese lugar.

El menor permaneció internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón. Las primeras sospechas surgieron del equipo de Infectología y el diagnóstico fue confirmado posteriormente por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán.

La infección es causada por la Naegleria fowleri, un microorganismo conocido popularmente como la ameba “come cerebros”. Tras confirmarse el caso, el Ministerio de Salud de Catamarca dispuso el cierre preventivo del complejo termal y puso en marcha tareas de muestreo y análisis del agua para establecer si existe presencia del microorganismo.

Además, los equipos técnicos trabajan para reconstruir las posibles exposiciones del niño durante los 12 días previos al comienzo de los síntomas. Por el momento, las investigaciones buscan determinar el origen de la infección.

Sin riesgo de contagio entre personas

Las autoridades sanitarias aclararon que la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona, por lo que descartaron riesgo de contagio para los familiares, convivientes y el personal de salud que atendió al menor.

La infección se produce cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas. No se contrae por beber agua contaminada.