Quini 6: los resultados de este domingo 25 de octubre

Este domingo 25 de octubre se realizó el sorteo N° 3420 del Quini 6 , organizado por la Lotería de Santa Fe. Los pozos principales quedaron vacantes, pero hubo 8 apostadores que ganaron $61.136.532 bajo la modalidad “Siempre Sale” .

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante. Hubo 21 ganadores con cinco aciertos , que recibirán $2.595.977,14 cada uno.

El pozo de $1.255.420.958 quedó vacante. Además, 6 apostadores acertaron cinco números y obtuvieron $9.085.920 cada uno.

El pozo de $800.000.000 quedó vacante.

Hubo 8 ganadores con cinco aciertos , que se llevarán $61.136.532 cada uno.

00 - 02 - 03 - 05 - 08 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 36 - 39 - 41 - 43 - 45

En esta modalidad hubo 724 ganadores , con un premio de $276.243,09 para cada uno.

El próximo sorteo Nº 3421 del Quini 6 se realizará el miércoles 28 de octubre a las 21:15 .

Para esa oportunidad, el juego tendrá un pozo acumulado estimado de $4.400.000.000 , de acuerdo con la información correspondiente al sorteo.

Para participar del Quini 6 , cada apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial.

Con una misma jugada, el participante queda incluido en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra , según las reglas del juego.

Los resultados de cada sorteo determinan qué categorías tienen ganadores y cómo se distribuyen los premios entre los apostadores que acertaron la cantidad de números requerida.

Fuente: TN