Quién es Navi Pillay, la abogada que ganó el premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Nobel Noruego otorgó el premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay . El jurado destacó su labor constante por promover la paz y el derecho internacional en un contexto global crítico. Según el organismo, Pillay resultó fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio reciban sanciones judiciales. El comité subrayó su compromiso inquebrantable con los principios legales universales y su firme brújula moral frente a los desafíos existenciales que atraviesa el orden mundial actual.

La galardonada, de 85 años, cuenta con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos. De origen indio y forjada en los tribunales de la Sudáfrica del apartheid, Pillay defendió a figuras como Nelson Mandela y logró avances significativos en los derechos de los presos políticos. Posteriormente, desempeñó roles clave en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en la Corte Penal Internacional. Entre 2008 y 2014, ocupó el cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. En la actualidad, ejerce como magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el proceso que acusa a Birmania de genocidio.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z

Pillay lideró la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Ante los cuestionamientos y los llamados en redes sociales que exigen sanciones contra ella, la jurista mantuvo su postura. Durante la conferencia de prensa, Pillay hizo gala de su ironía frente a la postura de la Casa Blanca. “Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump” , bromeó la abogada tras conocer el galardón este viernes. Ella lamenta de forma profunda que distintos sectores la tilden de antisemita por su trabajo técnico en los territorios palestinos.

El Comité Nobel noruego resaltó que el derecho internacional dejó de ser un simple complemento para transformarse en una necesidad absoluta ante el número creciente de conflictos. La ONU celebró el anuncio de inmediato y destacó que el reconocimiento otorga valor a la lucha por los derechos humanos en un mundo que observa un giro hacia poderes que ignoran los marcos legales. Con este Nobel, P illay reafirma su rol como una de las figuras más influyentes en el derecho global , capaz de sortear las presiones políticas más complejas de la actualidad internacional.

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Fuente: La Nación